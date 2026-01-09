¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Independiente y dónde ver en vivo partido por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata?

Comienza oficialmente la era Pablo Guede en Alianza Lima. En el Estadio Parque Viera de Montevideo, el cuadro ‘íntimo’ afrontará su primer partido amistoso de la temporada 2026 frente a un histórico del fútbol sudamericano como Independiente de Avellaneda.

El encuentro genera expectativa entre los hinchas, especialmente por la posibilidad de ver en acción a los nuevos refuerzos que se incorporaron al plantel en los últimos días.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Independiente?

El duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘diablos rojos’ está programado para disputarse este sábado 10 de enero, marcando el inicio de la temporada para el equipo ahora dirigido por Pablo Guede.

Además, según la programación, tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Asegúrate de verificar el horario de inicio del partido según tu país de residencia.

México: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21:00 horas

España: 01:00 horas (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Independiente EN VIVO?

Latransmisión del amistoso entre Alianza Lima e Independiente de Avellaneda estará disponible a través de las pantallas de Disney Plus para Perú y el resto de países de América Latina. Por su parte, Bolavip Perú ofrecerá toda la cobertura y detalles del encuentro.

Así llega Alianza Lima

Para la temporada 2026, Alianza Lima se reforzó con jugadores de peso, destacando especialmente la incorporación de Luis Advíncula como su fichaje estrella. El objetivo de de los de La Victoria es consolidar un estilo de juegosólido y quedarse con la Liga 1, evitando que Universitario alcance un hipotético “tetra”.

Pablo Guede, el nuevo director técnico, es la gran apuesta del equipo. El DT ha sido enfático al señalar que la indisciplina no tendrá cabida en su plantel, y que el compromiso con el grupo será el principio fundamental para alcanzar el éxito esta temporada.

DATOS CLAVES

El entrenador Pablo Guede debuta con Alianza Lima este sábado 10 de enero ante Independiente.

El partido amistoso iniciará a las 19:00 horas de Perú en el Estadio Parque Viera.