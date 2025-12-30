Alianza Lima y Universitario se pelearon para ficharlo, ahora es sonado como refuerzo en Boca Juniors

Alianza Lima y Universitario de Deportes se pelearon hace poco por un delantero que querían ambos tener en sus filas. Pero que al final, ninguno pudo llegar a ficharlo. Terminó fichando por un club de Brasil, el Vasco Da Gama, en donde tiene contrato vigente, pese a ello podría terminar jugando en el cuadro de Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando de Pablo Vegetti, delantero de 37 años que los ‘compadres’ quisieron fichar. Tenemos que retroceder hasta el 2023 para poder recordar que el delantero argentino estuvo en la mira de los clubes más importantes del país gracias a una tremenda temporada en la Segunda de Argentina. Pero no lograron concretar nada y se terminó marchando al fútbol de Brasil.

Ahora este delantero está siendo tentado para poder llegar a Boca Juniors. Según el periodista Germán García Grova, el cuadro de Luis Advíncula ya hizo la consulta pertinente para intentar contratarlo. Pero no va a ser nada fácil poder sacarlo de Brasil. Más que todo por el motivo que es muy querido por el equipo, así que van a tener que hacer mucho para conseguir sacarlo de este club.

Pablo Vegetti objetivo de Boca Juniors (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Grandes números de Pablo Vegetti

La temporada que ha tenido Pablo Vegetti en Brasil ha sido bastante buena, marcando en todos los torneos en los que ha jugado. Esto es importante debido a que a pesar de tener 37 años, todavía tiene la calidad para poder destruir defensas del nivel del Brasileirao.

Pablo Vegetti celebrando (Foto: Getty).

ver también En Argentina despidieron a Federico Girotti y los hinchas de Talleres confunden a Alianza Lima: “No vuelvas más”

Con la camiseta del Vasco logró disputar este 2025 la suma de 65 partidos, en los cuales marcó 27 goles, hizo 2 asistencias y todo esto en 4711 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima apostó por el Vegetti más joven

En este caso, el cuadro de La Victoria hizo este año una apuesta bastante arriesgada con Federico Girotti. Delantero que sin duda alguna va a ser de los que todo el Perú tenga los ojos puesto. Para comenzar, ha costado 1,6 millones lo que es un costo record para una transferencia en el país. Pero no solo eso, sino que tiene 26 años de edad, así que se espera que pueda romperla toda.

Podría compararse un poco con Pablo Vegetti, sobre todo por ser un jugador alto, con buen biotipo. En este caso, el veterano artillero si ha respondido con goles, habrá que ver si el joven de 26 también lo puede hacer ahora que estará en la Liga 1.

Datos Extras

Boca Juniors consultó condiciones para fichar al delantero de 37 años Pablo Vegetti .

consultó condiciones para fichar al delantero de 37 años . Pablo Vegetti anotó 27 goles en 65 partidos jugados con Vasco Da Gama en 2025.

anotó en 65 partidos jugados con en 2025. Alianza Lima pagó 1,6 millones de dólares por el fichaje récord de Federico Girotti.

Publicidad