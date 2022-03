Un gran titular para su actualidad es el que pone el 'Diario Depor' en su edición papel, dejando en claro cómo le va al entrevistado. Piero Quispe es la aparición más importante de los últimos tiempos en Universitario de Deportes, por lejos. El joven mediocampista tuvo una charla exclusiva con Wilmer Robles, del 'Grupo El Comercio'.

Donde explicó sus experiencias más recientes, lo que desea para su futuro. Y muchos detalles más. El 2022 le está sonriendo por su desempeño dentro del campo, lo cual es sinónimo de felicitaciones. La directiva 'crema' próximamente estará haciendo oficial la ampliación de contrato por 3 años más, lo cual sería la cereza del pastel en la actualidad del jugador.

Cuando se le preguntó si era hincha y había estado en algún momento alentando desde las tribunas, esto mencionó: "Sí, he ido. Recuerdo que fui al estadio cuando la ‘U’ jugó con Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2020. Estuve en tribuna norte". Callando a los comentarios que lo señalaban como seguidor de otro equipo en nuestro país.

Así mismo, sobre el acercamiento con Alianza Lima contestó: "Es totalmente falso. Yo quiero quedarme siempre en la ‘U’, es mi primera opción". En clara alusión a las semanas pasadas, donde diversas fuentes de información comentaron que desde 'La Victoria' existieron intentos de negociación por su pase para el siguiente año.

De esta manera, y para finalizar con broche de oro. Brindó mayores conceptos sobre su forma de jugar, y cómo le gusta que le peguen patadas, por no decir algo más: "Desde que jugaba en la Academia Héctor Chumpitaz, los rivales me pateaban, pero siempre he seguido adelante. Me da más ánimos de jugar". Tiene un ascenso prometedor, que siga por ese camino. Muchos éxitos.