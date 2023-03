Una pieza angular se cae: Universitario de Deportes no tendrá a esta figura contra Deportivo Binacional

Universitario de Deportes no puede regalar absolutamente nada desde su posición como equipo en constante reestructuración. El cuadro crema ya olvidó el proceso de Carlos Compagnucci, y ahora se mentaliza con su nuevo comando técnico, el cual respondió perfectamente por Copa Sudamericana frente a Cienciano del Cusco.

Los cremas ahora deberán doblar la apuesta en la mesa, con un trabajo sostenido en resultados positivos, el cual calme la ansiedad de sus hinchas. Para así agarrarse a la idea real de que están viviendo un proyecto a futuro, el cual camine, siempre y cuando no tenga tropiezos de resultados inesperados.

Ahora mismo el reto más inmediato es jugar contra Deportivo Binacional en la ciudad del Cusco por Liga 1. El Poderoso del Sur estará esperando en un terreno que no es el suyo, por temas sociales. Juliaca ahora mismo no puede recibir una visita masiva, las garantías no están dadas por el gobierno regional.

La novedad para mal en la "U", es que no tendrá a un jugador valioso dentro de sus variantes. El Diario Líbero, lo cuenta a su estilo: "Se trata de Jorge Murrugarra. El habilidoso mediocampista de marca estuvo en los planes de Jorge Fossati para ser considerado y aparezca en lista de viajeros. Sin embargo, Diario Líbero pudo conocer que el mencionado se sintió en el último entrenamiento, por lo que no podrá ser parte de la nómina".

Jorge Fossati debe darle una pensada extra a este tema, para darle una solución inmediata. Desde las (6:00 PM - HORA PERUANA) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los cremas se presentan sin este volante tapón: "Ahora, el estratega uruguayo deberá pensar bien en los volantes que colocará en este trascendental duelo, donde espera aplicar su táctica para poder llevarse el triunfo en la altura".

Para cerrar, se contextualiza por qué la baja del ex Ayacucho FC es para tomar en cuenta. Sabe correr y mantener la calma en altura, por eso, hoy se sentirá su ausencia: "Finalmente, es importante mencionar que Jorge Murrugarra recién comenzó a tener minutos en este 2023, desde la salida de Carlos Compagnucci, ya que primero fue considerado por Jorge Araujo y luego por Fossati en partido por la Copa Sudamericana".