Hinchas de Universitario destruyen a Jairo Vélez ante posible llegada a Alianza Lima: “Otro más queriendo sangrar al club”

Los equipos ya se alistan para la Liga 1 2026 y vienen incorporando refuerzos importantes. En ese contexto, Universitario de Deportes apunta a armar un plantel competitivo que le permita pelear por el tetracampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Jairo Vélez no continuará la próxima temporada. El volante ecuatoriano no habría logrado llegar a un acuerdo para renovar y dejará la institución luego de un año.

Hinchas de la ‘U’ reaccionan a posible salida de Jairo Vélez

Tras confirmarse que existe la posibilidad de que Jairo Vélez deje Universitario y emprenda nuevos rumbos, hinchas del cuadro ‘crema’ no se guardaron nada y expresaron sus sensaciones en redes sociales.

Si bien para algunos era importante que el club buscara mejorarle el contrato al futbolista, para otros es fundamental que desde la interna sigan cuidando la economía por las deudas que aún faltan pagar.

“Ya la dirigencia de la U debe planificar el 2026, sin Fossati, Ureña ni Vélez, no se puede poner en riesgo el presupuesto del club, que tiene grandes obligaciones”, “La U es la mejor opción del Perú, por lejos! Bien por lo que hizo Vélez este año, se lo reconocemos, pero de ahí a hipotecar el futuro del club, ni hablar!”, “Parece que todos los representantes creen que la U es una mina de oro, pero se les olvida que es un equipo CONCURSADO pagando deudas” y “Otro más queriendo sangrar al club, de Vélez si no lo esperaba, ni los tricampeones se ponen en ese plan“, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué no renovó con Universitario?

Según se pudo conocer, Universitario decidió no seguir contando con Jairo Vélez debido al elevado costo que implicaba la operación completa. Esto incluía la compra de su carta pase a César Vallejo y el sueldo del jugador, cifras que la directiva consideró fuera de su presupuesto actual.

“Con la ‘U’ había una diferencia en el contrato que ofrece. Era lo mismo de este 2025 más 3 años de contrato. La ‘U’ ya tenía un acuerdo con Vallejo, pero consideran que en el global es un monto alto“, explicó el periodista Gustavo Peralta.

Jairo Vélez en negociaciones con Alianza Lima

Por otro lado, trascendió que la dirigencia de Alianza Lima pretende incorporarlo para potenciar su ofensiva con uno de los jugadores más destacados del campeonato. De hecho, de acuerdo con la información de Peralta, el cuadro ‘íntimo’ ya habría preparado un contrato con miras a cerrar su incorporación.

“A esta hora la ‘U’ dice que no son negociaciones terminadas, pero van a intentar hasta el final. A pesar de que ya se sabe que hay contrato de por medio con Jairo Vélez y Alianza Lima“, reveló el mencionado comunicador en ‘L1 Radio’.

DATOS CLAVES

Jairo Vélez no continuará en Universitario de Deportes para 2026 debido al elevado costo de su carta pase y sueldo.

La directiva de Universitario tenía un acuerdo con César Vallejo por la carta pase, pero el monto total fue considerado fuera de presupuesto.