Universitario de Deportes hizo la presentación oficial de su nuevo entrenador, Carlos Compagnucci. La intención del 'cuadro merengue' es de trabajar durante mucho tiempo con el profesional de nacionalidad argentina. Armar un proyecto que potencie la base de menores, para sacar jugadores de alto nivel.

El nuevo encargado del plantel principal, tuvo palabras de agradecimiento por la bienvenida, y desarrolló diversos temas consultados por la prensa deportiva peruana: "Creo que esta es una liga competitiva, solo hay que dar ese pasito más. Lo que yo quiero es marcar al futbolista en algo, para que te recuerde de mejor manera", fue lo que comentó con respecto al torneo local.

También se animó a motivar a su plantel desde los micrófonos con palabras de aliento: "Yo estoy ilusionado con lo que tengo. Hay buenos futbolistas, trabajaremos con ellos. La vuelta es porque me sentí querido y por eso acepté. Uno como entrenador tiene un trabajo también formativo y ayuda a que el futbolista siga creciendo".

Haciendo después una comparativa, de lo que él vivió hace más de una década cuando se fue (año 2005): "El club ha cambiado mucho, recuerdo que antes después de entrenar no había agua y tenía que ir a mi casa a bañarme. He visto los partidos de la U, se analizará traer refuerzos para darle un plus al equipo". Dejando entrever que ahora se vive un clima mejor para laborar.

Finalmente, dejó en claro que ahora mismo, la "U" es un lugar ideal para poder empezar a trabajar con sus jugadores: "Me sorprendí con lo que es el previo entrenamiento, en ese momento no estaba apto para entrenar, no podíamos quedarnos. Otro club, la misma pasión, pero otro club, la verdad que fue uno de los motivos que hizo que tomara la decisión".