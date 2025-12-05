Jairo Vélez ya tiene efecto inmediato, Alianza Lima define la salida de un jugador clave

El mercado de fichajes explotó en Matute y todo tiene un origen claro: Alianza Lima quiere fichar a Jairo Vélez. La intención del club íntimo no es casual ni repentina; responde a un efecto dominó interno que estalló tras confirmarse la salida de Pablo Ceppelini y la inminente no continuidad de Pablo Lavandeira para el 2026. La zona creativa quedó vacía y el nombre del ecuatoriano aparece como prioridad absoluta.

La partida de Pablo Ceppelini, quien nunca terminó de consolidarse como el cerebro del equipo, generó un vacío que ‘Pipo’ Gorosito considera urgente resolver. A eso se suma la situación de Pablo Lavandeira, cuya renovación se complicó al punto de que en Matute ya asumen que no seguirá. Con dos lugares liberados en la volante ofensiva, la dirigencia decidió acelerar un nuevo perfil de mediocampista: dinámico, con pase filtrado y gol.

Ahí entra en escena Jairo Vélez, figura del fútbol peruano y uno de los jugadores más completos de Universitario. Su capacidad para manejar los ritmos del partido, romper líneas y aparecer en momentos clave lo convirtieron en el objetivo número uno. En Alianza Lima están convencidos de que es la pieza ideal para que el equipo deje de depender de destellos individuales y recupere un funcionamiento consistente.

El interés blanquiazul no es menor: el club ya inició contactos preliminares y está dispuesto a competir económicamente para asegurar el fichaje. Saben que no será sencillo, porque Jairo Vélez siempre está en la mira de clubes de la región, pero la salida de dos volantes extranjeros abre espacio salarial y deportivo suficiente para hacerle una propuesta sólida.

Pablo Ceppelini deja Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué jugador se va de Alianza Lima por la llegada de Jairo Vélez?

El terremoto que provocó la tan sonada salida de Pablo Ceppelini y la probable caída de Pablo Lavandeira podría transformarse en una oportunidad de oro para revolucionar el mediocampo íntimo, ante la llegada de Jairo Vélez.

Hay que mencionar que Pablo Ceppelini no acumuló los minutos necesarios para su renovación automática y no seguirá en Alianza Lima. Mientras que Pablo Lavandeira podría irse también, puesto que sale de una dura lesión y su adaptación tomaría tiempo.

Jairo Vélez jugando en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana Jairo Vélez?

Jairo Vélez gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Cuánto vale Jairo Vélez?

Jairo Vélez vale 600 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Pero se conoció que Alianza Lima pagará 350 mil dólares a la Universidad César Vallejo por su venta.

