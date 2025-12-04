Tras la polémica salida de Hernán Barcos, ahora Alianza Lima confirma que otros 5 futbolistas se van

Alianza Lima sigue moviendo el mercado con decisiones drásticas. Tras confirmarse la salida de Hernán Barcos, en La Victoria no hubo tiempo para sentimentalismos y el club tomó una postura firme con varios jugadores del plantel 2025. Sin rodeos ni margen para la duda, la directiva blanquiazul empezó a definir la lista de prescindibles.

En las últimas horas, Alianza Lima tomó una determinación que muchos hinchas venían esperando, pero que igual sacude: Ángelo Campos y Ricardo Lagos no seguirán en Matute una vez terminados sus contratos. En cristiano, no serán renovados.

Pero las salidas no terminan ahí pues otros tres extranjeros también dejarán Alianza Lima al término de su contrato. Así pues, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y Alan Cantero tampoco continuarán en el club para la temporada 2026. El mensaje interno fue claro: comienza una reestructuración profunda y el margen de error se acabó.

Con estas salidas, la dirigencia deja un mensaje: el 2026 será un año de cambios profundos. Alianza Lima no quiere repetir la irregularidad que marcó este 2025 y empieza a redibujar un plantel que, por momentos, quedó lejos de las exigencias del club.

Hernán Barcos festejando un gol con sus compañeros de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores se van de Alianza Lima?

La salida de Ángelo Campos marca el final de un ciclo polémico, lleno de altos y bajos. Ricardo Lagos, por su parte, nunca pudo recuperar el nivel del 2021 y perdió completamente espacio. El caso de Guillermo Enrique fue aún más evidente: llegó como apuesta de proyección, pero jamás terminó de convencer.

Pablo Ceppelini, una de las contrataciones más comentadas del año, no cumplió con las expectativas que se esperaban de un extranjero y tampoco llegó a los minutos establecidos para renovar su vínculo. Y Alan Cantero terminó siendo la muestra de que no basta el esfuerzo si el rendimiento no acompaña.

Alianza en su partido ante Cristal en el Nacional. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el delantero se lleva 300 mil dólares por temporada.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

