Los clásicos se juegan así, desde antes del pitazo inicial, frente a los micrófonos. Claramente, el Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes tiene un aroma distinto, es un duelo con demasiada historia, por ende, se debe ver con un foco distinto.

Emiliano Ciucci como hombre fuerte dentro del conjunto edil, habló en Radio Ovación, y soltó una frase para calentar lindo el partido contra la "U". El ex Alianza Lima, Real Garcilaso, entre otros, habló sobre lo que ha sido el cambio de horario para este versus.

El popular Siberiano mencionó: "El horario de jugar a las 11, 1 o 3 de la tarde, como nos vienen programando, no solo a nosotros, sino muchos partidos, con el calor que ha estado haciendo, es lamentable. Uno se pone en el lugar del hincha y es complicado a 30 grados y para nosotros que estamos dentro del campo también. Lo curioso es que nos cambian el horario justo cuando jugamos contra Universitario, para la siguiente fecha que jugamos de local estamos programados a la 1:30 p.m. Parece que son muy selectivos a la hora de elegir los horarios".

Mientras que, con el tema deportivo a flor de piel, notan una mejoría para poder complicar a cualquiera: "Es la idea y creo que lo hemos podido demostrar en los últimos partidos, no solamente por los resultados sino por la entrega y la actitud que tuvo el equipo. No nos sobra nada para mirar por encima del hombro a nadie. Este equipo sabe que desde el trabajo, sacrificio y humildad le puede competir a cualquiera, no nos consideramos más que nadie pero tampoco menos".

Para Ciucci como uno de los más experimentados del Deportivo Municipal, el tema es claro. Todos los problemas económicos siempre se notarán, pero ellos trabajan para que eso sea casi imperceptible: "No es fácil enfocarte en lo deportivo y este grupo lo ha sabido canalizar de buena manera, nosotros ponemos nuestro prestigio y nuestro nombre en cada entrenamiento, en cada partido. La gente nos juzga por los resultados, venimos en una buena racha en lo deportivo y esperemos que el fin de semana continúe de la misma manera".

Finalmente, resumió el excelente presente de Universitario de Deportes, próximo rival de Liga 1: "Cuando hay un cambio de técnico, se renuevan las expectativas y lo que se ve de afuera es que le ha renovado la confianza a muchos chicos, el equipo viene con mucha confianza, tiene jugadores muy explosivos y con mucha dinámica de media cancha para adelante. Trataremos de tomar los recaudos para no sufrirlo".