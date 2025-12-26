Universitario ilusiona a hinchas y tendría como refuerzo a jugador formado en el Real Madrid

Universitario de Deportes se encuentra realizando una exhaustiva búsqueda para poder cerrar sus últimos refuerzos previo a lo que será el inicio de la pretemporada con miras al inicio de la Liga 1 2026 y próxima edición de la Copa Libertadores.

Sabiendo que no pueden fallar en la elección de su próximo delantero extranjero, la directiva del club ‘crema’ tendría en la mira a un atacante que se formó en las divisiones juveniles del Real Madrid de España.

Universitario quiere a jugador formado en el Real Madrid

Según dio a conocer Líbero, la dirección deportiva de Universitario, encabezada por Álvaro Barco, tiene en mente a varios delanteros para fortalecer su ataque y generar mayor competencia para Alex Valera. Dentro de esas opciones, destaca el nombre del español Francisco Sol Ortiz, atacante que actualmente milita en Hércules CF.

El objetivo de la ‘U’ es fichar a un ‘9’ con experiencia internacional que pueda aportar desde el inicio y evitar fallos similares a los que se dieron con Diego Churín y Diego Dorregaray.

El delantero de 33 años disputó 15 partidos con Hércules, en los que marcó tres goles y brindó dos asistencias. En ese contexto, la interna del elenco ‘merengue’ analiza una negociación compleja con la intención de presentar una propuesta que lo convierta en parte de su plantel.

Es importante destacar que el artillero no es un desconocido para el nuevo comando técnico, pues en el pasado fue dirigido por Javier Rabanal durante su paso por el Willem II de Países Bajos.

Sobre su formación en el Real Madrid

Francisco Sol comenzó su carrera profesional en las divisiones juveniles de uno de los clubes más prestigiosos del mundo: el Real Madrid. Durante su etapa en la institución ‘blanca’, formó parte de las categorías Juvenil A, B y C, pero no logró afianzarse en el primer equipo y terminó marchándose en 2014.

A pesar de no consolidarse en el Madrid, el delantero ha forjado una carrera destacada en clubes de gran nivel competitivo, como Villarreal B, Willem II, Dinamo de Kiev, SD Eibar y Málaga, entre otros.

