En las últimas horas, diario Líbero tuvo acceso a un documento emitido por la Fiscalía peruana que revela la apertura de un expediente en contra de Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo con España en 2010.

El reconocido mediocampista figura como uno de los acusados por presunta estafa agravada, junto a otros involucrados vinculados a las empresas NSN Barcelona e International Commercialization of Sports Spain S.L.

Andrés Iniesta durante su etapa en el Barcelona (Getty Images).

Fiscalía del Perú investiga a Andrés Iniesta

Este documento confirma la presunta participación de Andrés Iniesta en un caso de estafa agravada relacionado con dos empresas de origen español. La Fiscalía peruana ya tiene conocimiento de los hechos y procederá a profundizar en las investigaciones para esclarecer la situación del ex campeón del mundo.

“Es importante precisar que los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como ex jugador del Club Barcelona de España y por haber sido ex campeón mundial con la selección selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica”, se lee en primera instancia.

Posterior a ello, agregan lo siguiente: “Sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica pero que nunca se llegaron a realizar”.

Documento al que tuvo acceso el diario Líbero (Líbero).

De acuerdo con la información presentada, los representantes de NSN en Perú, Carlos Gómez Pintor y Paul Valderrama, habrían gestionado inversiones que superan los 600 mil dólares provenientes de la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y de otros empresarios nacionales, utilizando como aval el nombre e imagen de Andrés Iniesta.

Eventos que fueron o iban a ser realizados

Los recursos tenían como objetivo financiar distintos proyectos y eventos en el Perú, entre ellos el UPA UPA Fest, un amistoso entre Cienciano y Nacional de Quito, un K-Pop Music Fest y el Partido de Leyendas Perú vs. España.

No obstante, solo el primer evento llegó a concretarse —y con pérdidas económicas—, mientras que los demás fueron cancelados o no llegaron a ejecutarse.

El informe detalla que NSN Sudamérica no presentó rendición de cuentas ni efectuó la devolución del dinero invertido, y que posteriormente se declaró en quiebra en junio de 2024.

