“Es la prioridad”: Mr. Peet revela quién es el último refuerzo extranjero que pidió Pablo Guede

Alianza Lima será uno de los primeros equipos peruanos que empiece con la participación continental en la temporada 2026. Por ello es que Pablo Guede junto a su comando técnico, y también la directiva claro está, vienen ultimando detalles para los refuerzos. Según Peter Arévalo, el argentino tiene como gran prioridad el arribo de un defensor central y no tanto otro atacante como se habla.

Estamos hablando de Nicolás Díaz, zaguero chileno que durante la temporada 2025 defendió la camiseta del Club Puebla y que ya habría sido acercado a la directiva de Alianza Lima para ser evaluado como un posible fichaje. Hoy la situación indica que Pablo Guede lo mantiene en la mira y prácticamente es un pedido explícito para reforzar la zona defensiva de los blanquiazules.

Fuente: @Johanch04

“El último refuerzo extranjero no vendría para la delantera ni para el mediocampo. Pablo Guede ha solicitado un defensor, así que nos olvidamos de extremos y demás. Ojo, está en evaluación un delantero más, pero tiene que ser peruano, no extranjero. Ese defensor viene para generar competencia o para ser titular, uno nunca sabe”; comentó ‘Mr. Peet’ en el programa ‘Madrugol’.

Nicolás Díaz está en evaluaciones en Alianza Lima y todavía falta el acuerdo

Es importante mencionar que Nicolás Díaz pertenece a los Xolos de Tijuana y con lo cual cualquier tipo de conversación que viene realizando Alianza Lima tiene ver con dicho club. Ahora, al ser un pedido de Pablo Guede, fue el mismo Peter Arévalo quien hizo énfasis en que el asunto no está cerrado y que faltan detalles para efectivamente asegurar que tienen a su último jale extranjero.

“Tengo entendido que Pablo Guede está pidiendo a Nicolás Díaz, es lo que tengo entendido como información. No sé de dónde salió el tema Méndez. Lo de Díaz sí. Está en negociaciones, pero no está asegurado. La prioridad es Díaz”; finalizó con sus revelaciones el comunicador deportivo y con lo cual se entiende que en las próximas horas podrían darse más novedades sobre este movimiento.

Fuente: Club Puebla.

Los refuerzos que Alianza Lima ya confirmó para la temporada 2026

Entre contrataciones locales e internacionales, Alianza Lima ha venido confirmando algunos nombres como novedades en la plantilla de cara a la temporada 2026. Jairo Vélez (procedente de UCV de Trujillo), Luis Ramos (procedente de Cusco FC), D’ Alesandro Montenegro (procedente de ADT), Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys) y Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal) son los oficiales hasta el momento. Federico Girotti estaría asegurado, aunque todavía no hay un anuncio oficial al respecto.

