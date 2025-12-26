Alianza Lima vuelve a poner al fútbol peruano en el mapa internacional y lo hará como único representante del país en la Serie Río de la Plata 2026, un torneo de alto nivel que se disputará en enero. La noticia genera expectativa y presión, ya que los blanquiazules cargarán con la responsabilidad de defender el nombre de Perú ante rivales históricos del continente.

El certamen se presenta como una prueba exigente desde el primer día. Alianza Lima podría enfrentarse a Peñarol, Nacional o Liverpool de Uruguay, equipos con tradición copera, ideales para medir carácter y funcionamiento colectivo en plena pretemporada.

El abanico de posibles rivales argentinos eleva aún más la vara. Independiente, San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres o River Plate aparecen como opciones que garantizan roce internacional, presión constante y una exposición mediática clave. En especial, un cruce ante River o Independiente sería uno de los partidos más atractivos del torneo.

Desde Paraguay y Chile tampoco faltan pesos pesados. Olimpia y Cerro Porteño representan duros exámenes por historia y competitividad, mientras que Colo Colo, Deportes Concepción o Universidad de Concepción aportan estilos distintos y contextos exigentes. Para Alianza, será una oportunidad perfecta para probar variantes y ajustar detalles antes de los torneos oficiales.

Alianza confirmado en la Serie Río de la Plata. (Foto: Serie Río de la Plata)

¿En qué canal se verá la Serie Río de la Plata?

Se confirmó que la Serie Río de la Plata se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y de Disney+. Además, también se podrá seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Ser el único club peruano en la Serie Río de la Plata 2026 no es un detalle menor. Alianza Lima tendrá la vitrina internacional y también la presión máxima, en un torneo que puede marcar el tono del año. Enero será clave y cada partido servirá para responder una pregunta central: ¿está este equipo listo para competir de verdad a nivel continental?

Posibles rivales de Alianza en la Serie Río de la Plata. (Foto: X)

¿Cuándo se jugará la Serie Río de la Plata?

La Serie Río de la Plata 2026 se jugará desde el sábado 10 de enero al viernes 23 de enero.

¿Posibles rivales de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata?

Según el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima jugaría ante tres rivales en la Serie Río de la Plata 2026: 10 de enero ante Independiente, 14 de enero ante San Lorenzo y 18 de enero ante Colo Colo.

Datos claves

Alianza Lima será el único representante peruano en la Serie Río de la Plata 2026.

El torneo internacional se disputará en enero contra rivales como River Plate y Peñarol.