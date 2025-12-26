Universitario sorprende en Navidad y va por delantero español que marcó 16 goles en el 2025

Universitario vuelve a sacudir el mercado y esta vez lo hace en plena Navidad, con un movimiento que nadie tenía en el radar. El club crema va por el delantero español Alberto Quiles, atacante que viene de firmar una gran temporada en Asia tras marcar 16 goles con el TJ Jinmen Tiger de China en el 2025, un registro que despierta ilusión y debate entre los hinchas.

Alberto Quiles aparece como una alternativa diferente a lo que suele buscar Universitario. Con pasado en el fútbol europeo y reciente protagonismo en el emergente mercado chino, su nombre se instala como una apuesta de gol inmediato, algo que la ‘U’ necesita con urgencia para afrontar un año cargado de presión y objetivos.

La posible llegada del español no pasa desapercibida porque rompe con el perfil habitual de fichajes del club. Un delantero con 16 goles en el último año no es un detalle menor, y en Ate analizan si ese rendimiento puede trasladarse a la Liga 1, donde el contexto, el ritmo y las exigencias son distintos.

El interés por Alberto Quiles también abre la discusión sobre el mercado extranjero en Universitario. ¿Apuesta segura o riesgo calculado? Mientras algunos hinchas celebran la ambición, otros cuestionan si el club debería priorizar un ‘9’ con mayor recorrido en Sudamérica.

Alberto Quiles jugando con el TJ Jinmen Tiger de China. (Foto: Alberto Quiles)

Los números de Alberto Quiles en el 2025

El delantero español Alberto Quiles marcó 16 goles en la temporada 2025 con el TJ Jinmen Tiger de China. Además, por los 29 partidos que jugó, recibió una puntuación de 7.19 por parte de Sofascore.

Por ahora, Universitario juega al misterio, pero el mensaje es claro: quiere gol y lo quiere ya. En medio del clima navideño, el nombre de Alberto Quiles se convierte en uno de los más comentados y podría transformarse en el regalo que la hinchada espera.

¿Qué edad tiene Alberto Quiles?

Alberto Quiles tiene 30 años, es español y viene de anotar 16 goles en la temporada 2025 con el TJ Jinmen Tiger de China.

¿Cuánto vale actualmente Alberto Quiles?

Alberto Quiles vale 1,50 millones de euros, según la información más actualizada de Transfermarkt.

