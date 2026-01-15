“A darle continuidad”: Javier Rabanal confirmó que seguirá trabajando bajo la línea de Jorge Fossati y Fabián Bustos

Universitario de Deportes atraviesa una nueva etapa al mando de Javier Rabanal. El objetivo es claro: conseguir el tetracampeonato nacional en la temporada 2026. La tarea no será fácil y recientemente se tuvieron las palabras del estratega español respecto a la pretemporada que sostienen durante estos días en Campo Mar y lo más llamativo es que se acordó de los exentrenadores.

Publicidad

Publicidad

Así es. Resulta que Jorge Fossati y Fabián Bustos serán parte de las planificaciones en Universitario de Deportes. Obviamente, ninguno de los dos estará presente en las sesiones de entrenamiento del equipo merengue, pero sí en cuanto al sistema táctico que emplearán. Javier Rabanal sostendrá el 3-5-2 como base del equipo en este arranque de temporada ya que lo considera clave.

Fuente: Composición Bolavip.

“Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando. El plantel es muy trabajador y no presenta problemas. A mi cuerpo técnico le gusta que el grupo sea muy competitivo”; contó Javier Rabanal en charla con la ‘U’.

Publicidad

Publicidad

Las revelaciones de Javier Rabanal sobre las llegadas de Héctor Fértoli y Sekou Gassama a Universitario

En una misma charla con el canal digital de Universitario de Deportes, Javier Rabanal contó un poco cómo vienen siendo los trabajos en la interna del equipo. Además, se refirió a los más recientes fichajes como Héctor Fértoli y Sekou Gassama, sobre todo cuando el volante argentino ya entrena en Campo Mar y el atacante senegalés todavía no llega al Perú debido a una situación familiar.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo Sebastián Rodríguez, los jugadores que dejan Universidad de Chile y no jugarán ‘La Noche Crema 2026’ ante Universitario

“Nos dará muchas variantes. Puede jugar por dentro o por fuera y aportará calidad en los tres cuartos de cancha”; comentó sobre las características de Héctor Fértoli. Por otro lado, el estratega español dijo lo siguiente sobre Sekou Gassama: “Sigue su plan de entrenamiento. Es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.

Fuente: Universitario.

El futbolista clave que Universitario de Deportes podría perder en este 2026

Durante las últimas horas se pudo conocer que hay novedades positivas respecto al futuro de César Inga. Si bien en el pasado existió un contacto de por medio y desde la directiva merengue optaron por no seguir con las negociaciones al no estar de acuerdo con las condiciones, hoy la situación cambió y el defensor podría estar muy cerca de Kansas City de la MLS de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

“Súper avanzado el traspaso de César Inga al Kansas de la MLS. Hoy se mejoraron varias condiciones y hay un camino que se debe hacer mañana para formalizar todo”; fue la revelación del comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda clarísimo que el profesor Javier Rabanal podría estar muy cerca de perder a uno de sus baluartes más importantes.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Javier Rabanal ratificó el sistema 3-5-2 para buscar el tetracampeonato con Universitario .

ratificó el sistema para buscar el con . Héctor Fértoli ya entrena con el equipo, pero Sekou Gassama aún no llega al Perú .

ya entrena con el equipo, pero aún no llega al . La venta de César Inga al Kansas City de la MLS está súper avanzada.

Publicidad