No solo Sebastián Rodríguez, los jugadores que dejan Universidad de Chile y no jugarán ‘La Noche Crema 2026’ ante Universitario

Universitario de Deportes ultima detalles para presentarse en sociedad cuando tenga que realizar ‘La Noche Crema 2026‘. El rival de turno será Universidad de Chile, equipo que por cierto viene siendo noticia ya que acaba de confirmar que varios jugadores de su plantilla no continuarán más y por ende no serán parte de la delegación que viaje a Lima para enfrentar a los merengues.

A través de un comunicado de Universidad de Chile, se pudo conocer que Matías Sepúlveda, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia finalizaron con su vínculo contractual en el equipo. Algunos por venta, por no haber sido renovados, por término de préstamo o rescisión anticipada, pero ya no serán parte de los planes del DT Francisco Meneghini.

“Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”; fue el mensaje que compartió Universidad de Chile. Además, no olvidemos que hace días Sebastián Rodríguez, volante uruguayo y ex Alianza Lima, rescindió su contrato y tampoco estará en ‘La Noche Crema 2026’.

Los jugadores que ficharon por Universidad de Chile y jugarán ‘La Noche Crema 2026’

Así como durante las últimas horas se confirmaron varias salidas en Universidad de Chile pensando en la temporada 2026, también podemos hablar de los jugadores que llegaron y que serán parte del equipo que viaje a Lima para enfrentar a Universitario en ‘La Noche Crema 2026‘. Hablamos de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero.

Quien genera una enorme expectativa entre los hinchas de la U. de Chile es sin duda alguna Eduardo Vargas. El goleador llega proveniente de Audax Italiano y esperar volver a romperla en el club de sus amores. Luego, Lucas Romero viene de jugar en Recoleta FC y Octavio Rivero de Barcelona SC de Ecuador, con cual representan ser refuerzos de jerarquía y calidad para el plantel.

Día, hora y canal de TV del duelo entre Universitario vs. Universidad de Chile por la ‘La Noche Crema 2026’

Universitario y Universidad de Chile se enfrentarán el próximo sábado 24 de enero a partir de los 20:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión del evento estará a cargo de señal abierta por medio de ‘TV Perú‘ (canal 7-707 HD) y cubrirá toda la antesala con la presentación oficial del nuevo plantel merengue para la temporada 2026, en donde por cierto deberán competir en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

