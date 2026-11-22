La derrota de Universitario ante Sport Huancayo dolió y Álex Valera fue uno de los que no se escondió de la prensa. El goleador crema aceptó el mal rendimiento y le dedicó algunas palabras a los aficionados.

La durísima derrota de Universitario de Deportes en condición de visita ante Sport Huancayo sigue generando distintos comentarios y reacciones de por medio. Si bien el énfasis estuvo puesto en la obtención de los locales gracias al 4-1 conseguido, fue Álex Valera quien habló con la prensa deportiva y, entre muchas otras cosas, reconoció el terrible partido que disputaron los merengues.

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Fuente: Universitario.

Cuando muchos hubieran pensando que el trámite iba ser más parejo y que en cierta manera hubiese servido para la preparación de Universitario de Deportes de cara a las semifinales de la Liga 1 2026, fue Sport Huancayo quien sacó provechoy prácticamente ocasionó que los cremas no hicieron pie en el campo de juego. Álex Valera lo reconoció e incluso pidió disculpas a los hinchas.

“Felicidades Sport Huancayo, merecido su título. Hoy jugamos un partido horrible, estoy muy enojado. Pese a que tenemos una chance más, este partido fue muy malo. Le pido disculpas a toda la gente de la ‘U’ que vino hasta acá, han gastado tanto dinero para que le diéramos ese espectáculo. Les pido disculpas de parte de todos mis compañeros“; declaró Álex Valera en charla con L1 MAX.

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En alusión al próximo objetivo de Universitario de Deportes, el goleador se mostró concentrado en lo que se les viene ya que enfrentarán al mismo Sport Huancayo en los playoffs del campeonato. “Nos queda trabajar, enfrentarnos con ellos la semana que viene y enfocarnos en lo que queda. Queda poco. Si queremos lograr el objetivo tenemos que esforzarnos mucho más“.

ALEXA VALERA: "Le pido DISCULPAS a toda la gente de la U que vino hasta acá. FUE UN PARTIDO HORRIBLE"



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¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026?

Ahora Universitario de Deportes deberá enfocarse en darle vuelta a la página ya que el mismo Sport Huancayo de hoy será su rival en las semifinales de la Liga 1 2026. El encuentro de ida se jugará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo y el partido definitorio será el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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El vencedor de esta llave se enfrentará a Alianza Lima para conocer al campeón del fútbol peruano en la presente temporada. Es justamente a dicha última oportunidad a la que se refirió Álex Valera luego de la derrota por 4-1 de esta tarde en la ciudad de Huancayo ya que, de volver a cometer los mismos errores, los merengues no tendrán chances de llegar a la tan ansiada final nacional.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Álex Valera pidió disculpas tras la derrota 4-1 de Universitario ante Sport Huancayo.

pidió disculpas tras la derrota 4-1 de Universitario ante Sport Huancayo. Domingo 29 de noviembre jugarán la semifinal de ida en el IPD Huancayo.

jugarán la semifinal de ida en el IPD Huancayo. Viernes 4 de diciembre será la semifinal de vuelta en el Estadio Monumental.