Piero Quispe firmará con Universitario y se revelaron los detalles de su contrato

Se conoció la vuelta de Piero Quispe a Universitario de Deportes. Tras dejar Pumas firma como agente libre con los 'cremas'.

Universitario de Deportes todavía sigue activo en el mercado de fichajes. Ahora se conoció la llegada de Piero Quispe, si bien tan solo faltan detalles, ya hay un acuerdo de palabra. Así que el hijo pródigo vuelve a Ate con la intensión de darle la cuarta estrella consecutiva a los ‘cremas’.

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El periodista Gustavo Peralta adelantó en el programa Al Límite la situación del mediocampista. Hasta hace poco no había ningún acuerdo, no obstante este fin de semana se logró dar una conversación que terminó poniendo a todos los lados conformes.

La ‘joya’ está regresando con la opción de dos años de contrato con el cuadro de Ate. Aparte de todo, desde el día martes estaría comenzando a trabajar con el grupo y ponerse a las órdenes de Héctor Cúper. Con lo cual posiblemente el lunes se pueda hacer el gran anuncio. Pues lo único que falta es la firma para que se haga oficial.

Piero Quispe será jugador de Universitario:

🎙️@Gustavo_p4: "Piero Quispe va a volver a Universitario de Deportes. Va a ser un contrato por dos temporadas"#ALL1MITE



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La actualidad de Piero Quispe

El volante de 24 años de edad viene proveniente de Pumas de México, dueño de su pase. Pero que al final decidieron llegar a un acuerdo para que pueda romper el vínculo y de esta forma quedar libre para firmar con cualquier otro club.

En la temporada pasada jugó en el conjunto de Sydney FC en Australia. Acá estuvo muy cerca de ganar el título de campeón, pero la final la terminó perdiendo contra el Auckland FC por 1-0.

En este elenco de Oceanía logró disputar un total de 30 partidos, anotó 2 goles y dio 5 asistencias. Quizás sus números no terminan de ser tan prometedores estando en una liga de la cual no se espera mucho.

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