El primer problema de Universitario con la llegada de Piero Quispe: “Tiene que ganarse un espacio”

Pese a la expectativa por su posible regreso a la 'U', Gustavo Peralta explicó cuál sería el principal reto que deberá superar Piero Quispe.

El posible regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes sigue generando expectativa entre los hinchas cremas. Sin embargo, mientras la ilusión por volver a ver al volante con la camiseta merengue crece, también aparecen las primeras advertencias sobre el panorama que encontraría en el plantel dirigido por Héctor Cúper.

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Uno de los que se pronunció sobre esta situación fue el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien en el programa ‘Hablemos de Max‘ dejó en claro que el mediocampista no tendría asegurado un lugar en el once titular apenas se concrete su incorporación. Según explicó, el futbolista deberá recuperar ritmo competitivo antes de pelear por un puesto.

Gustavo Peralta advierte el principal obstáculo de Piero Quispe

Durante la reciente edición del programa de L1 MAX, Gustavo Peralta analizó el presente futbolístico de Piero Quispe y explicó por qué considera que el volante tendrá que pasar por un proceso de adaptación antes de convertirse en una pieza importante para Universitario.

“Piero Quispe hace rato que no juega y no ha hecho pretemporada. Tiene que ganarse un espacio y una posibilidad en el equipo titular“, manifestó el comunicador.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Piero Quispe hace rato que no juega y no ha hecho pre temporada. Tiene que ganarse un espacio y una posibilidad en el equipo titular".#HablemosDeMAX



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Las declaraciones reflejan que, más allá de la calidad técnica del futbolista y del cariño que le tiene la hinchada crema, el contexto actual del equipo obliga a que cualquier refuerzo demuestre su mejor nivel para quedarse con un puesto desde el inicio.

La falta de continuidad jugaría en contra del volante

Uno de los aspectos que más preocupa es la inactividad que ha acumulado Quispe en los últimos meses. La ausencia de minutos oficiales y el hecho de no haber realizado una pretemporada completa podrían retrasar su adaptación al exigente ritmo de competencia que afronta Universitario en el Clausura.

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Además, el conjunto estudiantil atraviesa un momento de alta competencia interna en la mitad de la cancha, por lo que el comando técnico priorizaría el rendimiento inmediato de los jugadores que llegan en mejores condiciones físicas y futbolísticas.

En ese escenario, el futbolista de 24 años tendría que ir recuperando ritmo de manera progresiva antes de consolidarse como titular.

DATOS CLAVES

Piero Quispe no tendría el puesto asegurado en el once titular de Universitario.

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El periodista Gustavo Peralta advirtió que Piero Quispe no realizó la pretemporada.