Con el regreso de Piero Quispe a Universitario: esta será el novedoso once titular de Héctor Cúper

El retorno de Piero Quispe a Universitario de Deportes reconfigura el panorama táctico del vigente campeón peruano. Héctor Cúper, estratega caracterizado por su disciplina táctica y solidez defensiva, afronta el reto de integrar al enganche nacional sin perder el equilibrio colectivo.
La llegada de un mediapunta con la visión de juego de Quispe exige ajustes en la estructura del equipo crema. Aunque Cúper apostó inicialmente por un 4-4-2 tradicional, la presencia del exjugador de la Liga MX invita a modificar el dibujo táctico a un novedoso 4-4-2 en rombo.
Piero Quispe jugará la Liga 1 con Universitario. (Foto: X).
Este ajuste permite mantener el peso ofensivo en el área rival y potenciar la generación de fútbol en la zona media. A continuación, el detalle del once titular que perfila el técnico argentino para la Liga 1.
La alineación de Universitario con Piero Quispe
El nuevo esquema sostiene la línea de cuatro en el fondo y reorganiza la medular para darle libertad creativa a Quispe por detrás de la dupla de ataque.
|Posición
|Jugador
|Portería
|Diego Romero
|Defensa (4)
|Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga
|Pivote Defensivo
|Juan Manuel Requena / Jesús Castillo
|Interiores
|Jairo Concha (Izquierda), Lisandro Alzugaray (Derecha)
|Enganche
|Piero Quispe
|Delanteros (2)
|Gianluca Lapadula, Álex Valera
Claves del nuevo esquema en Universitario
El socio ideal para Jairo Concha
El ingreso de Quispe como enganche liberado no implica la salida de Jairo Concha. Por el contrario, Concha se ubica como volante interior con recorrido, compartiendo las labores de elaboración y asegurando posesiones más largas en campo contrario.
Dupla de ataque intacta
Álex Valera y Gianluca Lapadula se mantienen como referencias de área en la delantera crema. La presencia de un mediapunta de enganche les garantiza un abastecimiento más directo y entrelíneas en el último tercio de la cancha.
Mayor exigencia para los laterales
El dibujo en rombo prescinde de extremos fijos por las bandas. Esta modificación exige un desgaste físico mayor para Andy Polo y César Inga, quienes deben proyectarse constantemente para dar amplitud al ataque y regresar con rapidez a la cobertura defensiva.
La vida lejos de Piero Quispe lejos del Perú
Piero Quispe regresa a Universitario tras dos años y medio en el extranjero. El mediocampista de 24 años, quien dejó el club a fines de 2023 tras consagrarse campeón y máxima figura, sumó experiencia en Pumas UNAM de México y Sydney FC de Australia. Tras desvincularse del equipo azteca, llega libre para ponerse a las órdenes de Héctor Cúper y completar la medular crema.
DATOS CLAVE
- Piero Quispe regresa a Universitario tras jugar en Pumas UNAM y Sydney FC.
- Héctor Cúper perfila un nuevo esquema táctico de 4-4-2 en rombo.
- Álex Valera y Gianluca Lapadula se mantienen como dupla de ataque crema.