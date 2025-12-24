Desde Ecuador revelan cuál es el factor que podría complicar el proyecto de Javier Rabanal al mando de Universitario

Universitario de Deportes vive una nueva etapa. Tras el arribo de Javier Rabanal como director técnico del primer equipo, las ilusiones se renuevan más que nunca y los objetivos son mayores. Nadie puede quitarle dicha sensación a los aficionados, aunque desde Ecuador lanzan una especie de advertencia respecto al manejo del español y así en Ate no se sorprendan con un aspecto muy llamativo.

Y es que para nadie es ninguna novedad que, de acuerdo a distintas informaciones de los últimos días, el nombre de Javier Rabanal viene siendo sinónimo de proyecto, intensidad y arduo trabajo, con lo cual en Universitario de Deportes deberán estar a la altura de las circunstancias. Ahora, justamente en este escenario es que la frontalidad podría generar algunas consecuencias.

“El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal y no guardarse nada. Ir directo y de frente, no acomodar las cosas. Eso a veces cae mal. Te dice que eres malo, que jugaste mal, a algunos les cae mal. Quieren que se lo digan más bonito, que le acomoden las cosas. Que si no estás entrenando bien, que si no te cuidas, no gusta”; enfatizó el periodista ecuatoriano Joaquín Saavedra durante el programa ‘La Banda‘ vía ‘El Canal del Fútbol‘.

Los grandes objetivos de Javier Rabanal al mando de Universitario

Javier Rabanal es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes y claramente será un importante reto en su trayectoria deportiva. En principio, el aspecto que más se le exigirá es estar a la altura de los objetivos de la institución y uno de los principales es conseguir el tetracampeonato nacional, con lo cual sería el primero durante la era profesional en el fútbol peruano y no habrían más discusiones.

Luego, el ámbito continental también tiene su encanto. La ‘U’ buscará hacer una gran Copa Libertadores 2026 y ello implica acceder, como primera medida, a los octavos de final del campeonato. Si bien durante la edición anterior pudieron hacerlo y cayeron goleados frente a Palmeiras, la tarea será mucho más contundente y se espera que el plantel pueda cumplir con el deseo del hincha.

