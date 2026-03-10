Real Madrid tiene un duro compromiso este miércoles 11 de marzo, ya que enfrenta al Manchester City por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Para dicho partido, Álvaro Arbeloa, entrenador ‘merengue’, no podrá contar con Kylian Mbappé por su problema de rodilla, así como también con otras bajas.

El francés es la principal baja ‘merengue’ de cara al duelo más importante de la temporada. Desde hace algún tiempo que viene lidiando con problemas en su rodilla. El club confirmó un esguince en dicha zona de su pierna izquierda, lo que impidió que dispute el partido de vuelta ante Benfica en el Play-off y los encuentros de liga ante Getafe y Celta de Vigo.

Se espera que Mbappé pueda volver a jugar para el partido de vuelta en el Etihad. Su recuperación va por buen camino, según afirmó Arbeloa durante las últimas horas. Por ende, el francés podrá formar parte de la serie ante Manchester City.

Todas las bajas del Real Madrid para enfrentar a Manchester City

Además de Mbappé, Real Madrid tiene otras seis bajas para el primer partido de la serie ante Manchester City. La lesión más grave es la de Rodrygo Goes, quien recientemente fue operado por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará ausente por 10 meses.

Rodrygo fue operado (X @RodrygoGoes).

Éder Militao padece una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y se espera que vuelva para abril. David Alaba sufrió una sobrecarga muscular y no juega en la ida. Y Álvaro Carreras completa las bajas en defensa con una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha.

Por último, en el mediocampo, destacan las ausencias de Jude Bellingham, quien sigue out por una lesión en el músculo semitendinoso, que padece desde principios de febrero y podría retornar para fin de mes. Y Dani Ceballos también está sin jugar por una dolencia muscular en el sóleo.

La posible alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City

Si bien Arbeloa mantiene algunas dudas, sobre todo en defensa y el mediocampo, la alineación titular del Real Madrid tendría a Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde; Arda Güler, Gonzalo García y Vinícius Júnior.

