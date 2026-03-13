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Liga 1

Así se jugará la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Con muy buenos partidos este fin de semana, conoce la programación completa de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Por Renato Pérez

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Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez e Irven Ávila.
© Composición BOLAVIP.Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez e Irven Ávila.

Se viene una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 y en donde se esperan grandes emociones por los buenos partidos en agenda. Es por ello que a continuación conocerás los detalles de los enfrentamientos alrededor del territorio nacional, los cuales por cierto ya empiezan a destacarse de acuerdo a los equipos que pelean arriba y abajo en la tabla de posiciones.

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En cuanto a los encuentros más resonantes del fin de semana, no hay duda que Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima promete y mucho. Jugándose en la ciudad del Cusco y con el poderío del equipo local compitiendo en dicha altura, es importante mencionar que los blanquiazules buscan el triunfo para mantenerse como el único líder del Torneo Apertura 2026.

Otro de los duelos picantes es el que sostendrán Universitario de Deportes vs. UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental ya que los cremas llegan con algunas dudas y la visita querrá dar un golpe de autoridad en Lima. Finalmente, Sporting Cristal vs. Sport Boys también pinta para ser muy atractivo ya que históricamente son equipos que nos entregan trámites muy interesantes.

Programación de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de marzo

  • FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
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Sábado 14 de marzo

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  • Sport Huancayo vs. ADT | 13:00 | Estadio IPD Huancayo
  • Juan Pablo II vs. Los Chankas | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario de Deportes vs. UTC | 20:30 | Estadio Monumental

Domingo 15 de marzo

  • Sporting Cristal vs. Sport Boys | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
  • FBC Melgar vs. Atlético Grau | 13:15 | Estadio Monumental de la UNSA
  • Alianza Atlético vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs. Cienciano | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
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¿Dónde ver los partidos de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 7 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del fútbol peruano, se transmite oficialmente por medio de la plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima651093616
2Los Chankas6420116514
3UTC6411106413
4Universitario632197211
5Cienciano6321149510
6Juan Pablo II63121115-410
7FBC Melgar630311929
8Sporting Cristal622210828
9Sport Huancayo62138807
10Cusco FC62136607
11Comerciantes Unidos621389-17
12CD Moquegua621359-47
13Alianza Atlético613235-26
15FC Cajamarca612379-25
16Dep. Garcilaso612357-25
16ADT612336-35
17Sport Boys612336-35
18Atlético Grau611438-54

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con 16 puntos tras seis fechas disputadas.
  • El partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima será el sábado 14 a las 18:00.
  • Universitario de Deportes enfrentará a UTC en el Estadio Monumental el sábado a las 20:30.
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