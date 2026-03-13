Así se jugará la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Se viene una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 y en donde se esperan grandes emociones por los buenos partidos en agenda. Es por ello que a continuación conocerás los detalles de los enfrentamientos alrededor del territorio nacional, los cuales por cierto ya empiezan a destacarse de acuerdo a los equipos que pelean arriba y abajo en la tabla de posiciones.

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En cuanto a los encuentros más resonantes del fin de semana, no hay duda que Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima promete y mucho. Jugándose en la ciudad del Cusco y con el poderío del equipo local compitiendo en dicha altura, es importante mencionar que los blanquiazules buscan el triunfo para mantenerse como el único líder del Torneo Apertura 2026.

Otro de los duelos picantes es el que sostendrán Universitario de Deportes vs. UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental ya que los cremas llegan con algunas dudas y la visita querrá dar un golpe de autoridad en Lima. Finalmente, Sporting Cristal vs. Sport Boys también pinta para ser muy atractivo ya que históricamente son equipos que nos entregan trámites muy interesantes.

Programación de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de marzo

FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

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Sábado 14 de marzo

ver también Sport Boys despidió a Jaime de la Pava y este es el plan que tienen con el próximo DT

Sport Huancayo vs. ADT | 13:00 | Estadio IPD Huancayo

Juan Pablo II vs. Los Chankas | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Universitario de Deportes vs. UTC | 20:30 | Estadio Monumental

Domingo 15 de marzo

Sporting Cristal vs. Sport Boys | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

FBC Melgar vs. Atlético Grau | 13:15 | Estadio Monumental de la UNSA

Alianza Atlético vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs. Cienciano | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver los partidos de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 7 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del fútbol peruano, se transmite oficialmente por medio de la plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 6 5 1 0 9 3 6 16 2 Los Chankas 6 4 2 0 11 6 5 14 3 UTC 6 4 1 1 10 6 4 13 4 Universitario 6 3 2 1 9 7 2 11 5 Cienciano 6 3 2 1 14 9 5 10 6 Juan Pablo II 6 3 1 2 11 15 -4 10 7 FBC Melgar 6 3 0 3 11 9 2 9 8 Sporting Cristal 6 2 2 2 10 8 2 8 9 Sport Huancayo 6 2 1 3 8 8 0 7 10 Cusco FC 6 2 1 3 6 6 0 7 11 Comerciantes Unidos 6 2 1 3 8 9 -1 7 12 CD Moquegua 6 2 1 3 5 9 -4 7 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 5 -2 6 15 FC Cajamarca 6 1 2 3 7 9 -2 5 16 Dep. Garcilaso 6 1 2 3 5 7 -2 5 16 ADT 6 1 2 3 3 6 -3 5 17 Sport Boys 6 1 2 3 3 6 -3 5 18 Atlético Grau 6 1 1 4 3 8 -5 4

DATOS CLAVES

Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con 16 puntos tras seis fechas disputadas.

lidera la tabla de posiciones con 16 puntos tras seis fechas disputadas. El partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima será el sábado 14 a las 18:00.

y será el sábado 14 a las 18:00. Universitario de Deportes enfrentará a UTC en el Estadio Monumental el sábado a las 20:30.

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