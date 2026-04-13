El motivo por el que Universitario jugará la fecha 11 antes que la 10 del Torneo Apertura

Tras la realización de las Elecciones Generales 2026, el Torneo Apertura retoma su curso con la fecha 10. No obstante, esta jornada fue dividida en dos partes, por lo que los hinchas de Universitario de Deportes tendrán que aguardar un poco más para ver a su equipo.

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Sin embargo, lo curioso de esto es que el vigente tricampeón nacional disputará primero la fecha 11 durante este fin de semana y posterior a ello, la décima jornada.

¿Por qué Universitario disputará primero la fecha 11?

Esto se debe a que la fecha 10 fue fijada para el martes 14 y miércoles 15 de abril, lo que obligó a la Liga 1 a reprogramar el partido de Universitario frente a Deportivo Garcilaso para el miércoles 22 de abril.

Esto se debe a que el cuadro ‘crema’ representará al Perú al enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores este martes 14 a las 21:00 horas en el estadio Monumental.

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En ese sentido, su participación en el campeonato nacional tendrá que trasladarse y volverá a la acción recién el domingo 11 frente a Melgar en la ciudad de Arequipa por la fecha 11.

¿Cuándo juega Universitario por la fecha 10?

Luego del duelo ante los ‘rojinegros’, la ‘U’ se medirá ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 y posteriormente recibirá a Alianza Atlético por la jornada 12 el 26 de abril.

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Tres días después, chocará ante Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Así, el conjunto estudiantil disputará tres partidos consecutivos como local.

DATOS CLAVES

Universitario postergó su partido de la fecha 10 ante Deportivo Garcilaso para el miércoles 22 de abril.

El cambio de programación permite al club enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores este martes.

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