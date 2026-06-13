Alineaciones confirmadas Australia vs Turquía por el Mundial 2026: jugadores clave y formación táctica

Australia y Turquía se ven las caras en Vancouver en su estreno mundialista. Conoce los titulares que ponen en campo Tony Popovic y Vincenzo Montella.

Las selecciones de Australia y Turquía se ven las caras este sábado 13 de junio por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos hacen su presentación en la Copa del Mundo en este encuentro en el BC Place de Vancouver, Canadá. Ambos ya tienen todo listo para sus alineaciones titulares.

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Tony Popovic, entrenador de Australia, realizó varias pruebas durante los amistosos previos a este Mundial. Primero, perdió 1-0 ante México en Pasadena y, luego, igualó 1-1 ante Suiza. A la hora de hablar de referentes, Mathew Ryan, Harry Souttar y Mathew Leckie son los líderes de este seleccionado.

Vincenzo Montella, por su parte, cuenta con muchos jóvenes importantes como Arda Güler y Kenan Yildiz, pero eso no quita que jugadores como Hakan Calhanoglu o Baris Yilmaz sean los referentes. Turquía viene de una goleada ante Macedonia del Norte por 4-0 y un triunfo ajustado por 2-1 ante Venezuela en sus últimos amistosos.

Australia y Turquía cierran la jornada en Vancouver. 😍#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2026

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Alineaciones confirmadas para Australia vs Turquía

AUSTRALIA

Mathew Ryan

Jacob Italiano

Alessandro Circati

Harry Souttar

Lucas Herrington

Jordan Bos

Connor Metcalfe

Jackson Irvine

Aiden O’Neill

Mathew Leckie

Mohamed Touré

DT: Tony Popovic

TURQUÍA

Uğurcan Çakır

Zeki Celik

Ozan Kabak

Abdulkerim Bardakci

Eren Elmalı

Hakan Calhanoglu

İsmail Yüksek

Arda Güler

Orkun Kökçü

Baris Yilmaz

Deniz Gul

DT: Vincenzo Montella

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Jugadores clave y análisis táctico de Australia y Turquía

En la previa, todo apunta a que el partido se desarrolle de la siguiente manera: con Turquía tomando el protagonismo del balón con sus Hakan Calhanoglu y Arda Güler como conductores ante una Australia esperando más al contraataque.

Si bien el combinado de Vincenzo Montella se caracteriza por un juego audaz y veloz, en esta ocasión necesitará de más armado de juego con sus jugadores de mayor técnica. Para ello, se puede sumar también a Orkun Kökçü, otro jugador hábil para seguir de cerca.

En Australia, será poner un muro de 5 defensores con Harry Souttar como líder. En tanto, Jackson Irvine y Mathew Leckie deberían ser los anclas para poder abastecer a Mohamed Touré, quien será la referencia de área. El objetivo será que este atacante no quede aislado o será un dominio absoluto turco.

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Datos claves