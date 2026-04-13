¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes arrancó su camino en la Copa Libertadores con un resultado aceptable tras empatar 0-0 frente a Deportes Tolima. Sin embargo, es consciente de que necesita conseguir su primera victoria, por lo que ahora apunta a imponerse ante Coquimbo Unido este martes 14 de abril en el estadio Monumental de Ate, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B.

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Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles sobre el horario y el canal de transmisión de este importante encuentro, para que no te pierdas de ningún detalle.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El duelo entre ‘cremas’ y ‘aurinegros’, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores, está programado para las 21:00 horas de Perú y las 22:00 horas de Chile. A continuación, revisa los horarios en otros países:

México y Costa Rica: 20:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 21:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:00 horas

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¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido será transmitido por las pantallas de ESPN en toda Latinoamérica. Además, los aficionados podrán seguir el cotejo de manera online a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Asimismo, recuerda que la página web de Bolavip Perú contará con todas las incidencias del encuentro con una cobertura completa y el minuto a minuto para no perderte ningún detalle.

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Posibles alineaciones de ambos equipos

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.