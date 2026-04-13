¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes arrancó su camino en la Copa Libertadores con un resultado aceptable tras empatar 0-0 frente a Deportes Tolima. Sin embargo, es consciente de que necesita conseguir su primera victoria, por lo que ahora apunta a imponerse ante Coquimbo Unido este martes 14 de abril en el estadio Monumental de Ate, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B.
Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles sobre el horario y el canal de transmisión de este importante encuentro, para que no te pierdas de ningún detalle.
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
El duelo entre ‘cremas’ y ‘aurinegros’, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores, está programado para las 21:00 horas de Perú y las 22:00 horas de Chile. A continuación, revisa los horarios en otros países:
- México y Costa Rica: 20:00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 21:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:00 horas
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?
El partido entre Universitario y Coquimbo Unido será transmitido por las pantallas de ESPN en toda Latinoamérica. Además, los aficionados podrán seguir el cotejo de manera online a través de la plataforma de streaming Disney Plus.
La baja dolorosa de Universitario para jugar contra Coquimbo Unido el partido en Copa Libertadores
Asimismo, recuerda que la página web de Bolavip Perú contará con todas las incidencias del encuentro con una cobertura completa y el minuto a minuto para no perderte ningún detalle.
Posibles alineaciones de ambos equipos
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.