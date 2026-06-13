Dónde ver EN VIVO Australia vs Turquía: canales de TV y streaming online del Mundial 2026

Australia y Turquía debutan en la Copa del Mundo en Vancouver. Es el último partido de la jornada de sábado. Conoce los canales y los streamings para verlo.

Las selecciones de Australia y Turquía se enfrentan HOY sábado 13 de junio por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos combinados nacionales se ven la cara en el BC Place de Vancouver, Canadá. Luego del triunfo de Estados Unidos ante Paraguay, estos dos equipos buscan igualarlo en puntos.

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Australia, dirigido por Tony Popovic, llega a esta Copa del Mundo tras superar las Eliminatorias AFC (se mudó de confederación y juega en Asia) directamente desde la tercera ronda. En los amistosos previos, viene de perder 1-0 ante México y de empatar 1-1 ante Suiza.

Turquía, por su parte, comandado por Vincenzo Montella, tuvo que lograr la clasificación en el repechaje UEFA. Dejó en el camino a Rumania y a Kosovo y retornó a una Copa del Mundo tras su última participación en Corea-Japón 2002 (fue tercer lugar). En sus amistosos previos, goleó 4-0 a Macedonia del Norte y venció 2-1 a Venezuela.

¿Dónde ver EN VIVO Australia vs Turquía?

El partido entre Australia y Turquía, en el Mundial 2026, cuenta con transmisión en TV y streaming online en Sudamérica. Se puede ver por:

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Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido.

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido. España: RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FS1, Telemundo, Universo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

¿A qué hora se juega Australia vs Turquía?

Australia vs Turquía se juega este sábado 13 de junio, en el BC Place de Vancouver, Canadá, en los siguientes horarios:

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Perú: 23:00 horas

23:00 horas Argentina: 01:00 horas (domingo 14)

01:00 horas (domingo 14) Chile: 00:00 horas (domingo 14)

00:00 horas (domingo 14) México: 22:00 horas

22:00 horas Colombia: 23:00 horas

23:00 horas Ecuador: 23:00 horas

23:00 horas España: 06:00 horas (domingo 14)

06:00 horas (domingo 14) Estados Unidos: 22:00 (PT) / 00:00 (ET, domingo 14)

Datos claves