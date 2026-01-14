“Estamos trabajando”: la última confesión de Iván Tapia sobre la posibilidad de firmar por Universitario

Luego de la confirmación de que finalmente los equipos de la Liga 1 2026 podrán inscribir hasta 7 extranjeros durante la presente temporada, se hablaba bastante de que en Universitario de Deportes tenían muy avanzado el fichaje de Iván Tapia. El volante argentino de Barracas Central sonó con fuerza en el equipo merengue y ahora fue él mismo quien reveló cuál será su futuro.

Fuente: @GerGarciaGrova

El hijo de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sostuvo una reciente entrevista con el canal oficial de Barracas Central y dejó muy en claro que su estadía en el equipo está por demás asegurada. No dio detalles de alguna propuesta concreta por parte de Universitario de Deportes y solo atinó a mostrarse muy enfocado en los objetivos de su actual institución.

“Arranqué la pretemporada muy bien. Viene siendo dura, pero ahí vamos, acomodándonos al ritmo que pide el cuerpo técnico. Por suerte estamos trabajando todos a la par que eso es importante y todos estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo. Como capitán del plantel, creo que tenemos que seguir por el mismo camino que nos llevó a este momento soñado. Tenemos que hacer valer todo el esfuerzo que nos tocó llegar acá”; señaló Iván Tapia.

Fuente: Barracas Central.

En Perú también se confirmó que finalmente Iván Tapia no jugará en Universitario

Durante una de las últimas ediciones del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ de ‘RPP’, fue la periodista Andrea Closa quien anunció que efectivamente Iván Tapia no llegará a Universitario de Deportes para la temporada 2026. Si bien hubo informaciones y sondeos que incluso ya ponían al volante argentino con camiseta crema, hoy queda confirmado que se quedará en Barracas Central.

Es de esta manera que todavía queda esperar cuál será la determinación final de Javier Rabanal junto a su comando técnico respecto al último fichaje extranjero que arribará a la ‘U’. Teniendo en cuenta que Rodrigo Ureña partió a Millonarios FC, veremos si la directiva tiene alguna sorpresa de por medio para ser anunciado en los próximos días y así cerrar el plantel merengue.

El debut de Universitario en la Liga 1 2026

Universitario de Deportes se alista para el debut oficial en la Liga 1 2026, el cual será frente a ADT de Tarma en el Estadio Monumental. La fecha confirmada es el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas, aunque en la previa de este partido los merengues todavía tienen algunos amistosos por disputar, siendo el de ‘La Noche Crema 2026‘ uno de los más importantes ante Universidad de Chile.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

