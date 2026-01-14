¿Por qué Williams Riveros no estará en el debut de Liga 1 de Universitario ante ADT en el Estadio Monumental?

Luego del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, durante las últimas horas se viene conociendo y a la vez confirmando los horarios establecidos para el debut de los distintos equipos. En el caso de Universitario de Deportes, todavía no se sabe con exactitud qué día jugaría, pero la noticia es que Javier Rabanal no podrá contar con Williams Riveros en su estreno oficial.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario.

¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Resulta que Universitario de Deportes recibió una notificación en donde les confirmaron que Williams Riveros arrastra una fecha de suspensión desde la última fecha del Torneo Clausura 2025 cuando los merengues visitaron a Los Chankas y perdieron 3-1 el pasado 22 de noviembre. En aquel partido los dirigidos por Jorge Fossati ya eran tricampeones nacionales.

Recordemos que cuando corría el minuto 42 del partido entre Los Chankas vs. Universitario de Deportes, fue José Manzaneda quien recuperó una pelota y se fue en velocidad sobre el área defendida por Sebastián Britos. Al ver que no podía llegar para evitar lo que pudo ser una nueva ventaja para los locales al ya estar 2-0 arriba, Williams Riveros cometió infracción y se fue expulsado.

Publicidad

Publicidad

El otro dolor de cabeza que Williams Riveros genera en Universitario

Sabiendo que viene siendo titular en Universitario de Deportes y que representa ser uno de los pilares más importantes de la defensa, cualquiera podría decir que Williams Riveros seguiría siendo titular ahora que Javier Rabanal es el entrenador. Frente a este escenario es que existe la incertidumbre de que pueda completar con éxito el proceso de nacionalización, el cual no aprobó hace unos días.

ver también Mientras fallaba todo en Universitario, Diego Churín ya marcó un doblete con su nuevo club

Recién a fines de enero volverá a tener una oportunidad para pasar los exámenes correspondientes y en el caso de que los resultados sean negativos, tendrá que ser inscrito como extranjero en la plantilla de la ‘U’. La misma situación ocurre hoy en día como Matías Di Benedetto, así que solo el tiempo dirá si juegan la Liga 1 2026 como peruanos o no, sobre todo cuando tienen contrato vigente.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @apresion1

El fixture de Universitario en la Liga 2026

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Universitario vs. ADT

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: ADT vs. Universitario

Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario

Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Fecha 7: UTC vs. Universitario

Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario

Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario

Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES