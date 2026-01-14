¿Por qué Williams Riveros no estará en el debut de Liga 1 de Universitario ante ADT en el Estadio Monumental?

Luego del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, durante las últimas horas se viene conociendo y a la vez confirmando los horarios establecidos para el debut de los distintos equipos. En el caso de Universitario de Deportes, todavía no se sabe con exactitud qué día jugaría, pero la noticia es que Javier Rabanal no podrá contar con Williams Riveros en su estreno oficial.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Resulta que Universitario de Deportes recibió una notificación en donde les confirmaron que Williams Riveros arrastra una fecha de suspensión desde la última fecha del Torneo Clausura 2025 cuando los merengues visitaron a Los Chankas y perdieron 3-1 el pasado 22 de noviembre. En aquel partido los dirigidos por Jorge Fossati ya eran tricampeones nacionales.
Recordemos que cuando corría el minuto 42 del partido entre Los Chankas vs. Universitario de Deportes, fue José Manzaneda quien recuperó una pelota y se fue en velocidad sobre el área defendida por Sebastián Britos. Al ver que no podía llegar para evitar lo que pudo ser una nueva ventaja para los locales al ya estar 2-0 arriba, Williams Riveros cometió infracción y se fue expulsado.
El otro dolor de cabeza que Williams Riveros genera en Universitario
Sabiendo que viene siendo titular en Universitario de Deportes y que representa ser uno de los pilares más importantes de la defensa, cualquiera podría decir que Williams Riveros seguiría siendo titular ahora que Javier Rabanal es el entrenador. Frente a este escenario es que existe la incertidumbre de que pueda completar con éxito el proceso de nacionalización, el cual no aprobó hace unos días.
Recién a fines de enero volverá a tener una oportunidad para pasar los exámenes correspondientes y en el caso de que los resultados sean negativos, tendrá que ser inscrito como extranjero en la plantilla de la ‘U’. La misma situación ocurre hoy en día como Matías Di Benedetto, así que solo el tiempo dirá si juegan la Liga 1 2026 como peruanos o no, sobre todo cuando tienen contrato vigente.
Fuente: @apresion1
El fixture de Universitario en la Liga 2026
Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Torneo Clausura 2026
- Fecha 1: ADT vs. Universitario
- Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
- Fecha 3: Cienciano vs. Universitario
- Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
- Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario
- Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
- Fecha 7: UTC vs. Universitario
- Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario
- Fecha 11: Universitario vs. Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
- Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario
