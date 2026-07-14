Rodrigo Ureña atacó a la administración liderada por Franco Velazco, por su salida de Universitario. Horas después, el directivo le contestó.

La novela entre Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña sumó un nuevo y picante capítulo que remece las redes sociales. Luego de que el volante chileno disparara con todo contra la directiva crema tras su polémica salida a Millonarios, el administrador provisional de la ‘U’, Franco Velazco, rompió el silencio.

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En una entrevista exclusiva para las pantallas de Universitario TV, el directivo merengue no se guardó nada y fijó una postura clara frente a los duros ataques del “Pitbull”. Sus palabras buscaron poner un paño frío a la situación, pero dejaron un mensaje contundente sobre cómo se manejaron las negociaciones en Ate.

Franco Velazco, actual administrador temporal en Universitario. (Foto: X).

La firme respuesta de Franco Velazco a Rodrigo Ureña

Lejos de entrar en un terreno de insultos, Franco Velazco prefirió apelar al respeto y la jerarquía que el mediocampista chileno construyó sobre el terreno de juego. Sin embargo, no ocultó su desazón por la forma en que el futbolista decidió ventilar los problemas internos del club ante la prensa.

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“Con Rodrigo (Ureña) hay un cariño y un aprecio por él, forma parte del equipo tricampeón. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para que haya un reencuentro”, declaró Velazco en Universitario TV.

El administrador crema reveló que la directiva tenía la intención de que la despedida de Ureña fuera una fiesta en el Estadio Monumental junto al técnico Fabián Bustos. No obstante, las acusaciones de “amenazas” y “maltratos” por parte del jugador terminaron empañando lo que debía ser un homenaje para un jugador histórico del tricampeonato.

Universitario pide disculpas pero marca su territorio

Para finalizar el conflicto mediático y evitar que la polémica siga afectando la interna del plantel de Universitario de Deportes, Franco Velazco decidió extender unas disculpas públicas en nombre de la institución estudiantil.

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“Pero bueno, finalmente si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tenemos la posibilidad, de yo personalmente en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, si él cree que en las negociaciones hubo algo que a él no le acomodó o no le pareció”, sentenció el directivo.

Con este pronunciamiento oficial, Universitario busca cerrar definitivamente una de las salidas más tormentosas de los últimos años. Ahora, la escuadra crema deberá concentrarse plenamente en el campeonato local, mientras Ureña continúa su nueva etapa en el fútbol colombiano con Millonarios.

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