Universitario vende a una de sus figuras al Sporting CP

Portugal sigue siendo el camino para los jugadores de la Liga 1. Ahora Universitario deja ir a una de sus figuras.

Universitario de Deportes acaba de dejar ir a una de sus grandes figuras del equipo de Reservas. Se trata de Sebastián Osorio, futbolista que tenía todo para convertirse en una de las jóvenes estrellas del club. Pero que no se pudo dar su debut debido al cupo de extranjero que terminaba por complicar.

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Ahora el joven volante deja el Perú para buscar la oportunidad de su vida en Europa. El Sporting CP es el club que le está dando la posibilidad de seguir desarrollándose en un ambiente que le puede hacer crecer a nivel físico y futbolístico.

Sebastián Osorio (Foto: Universitario).

Según lo que se ha conocido por el periodista Óscar Paz, el club de Ate se está quedando con el 10% del pase del joven de 18 años de edad. El cual tendrá su primera aventura en el extranjero y que posiblemente pueda decidir bien a qué país representar.

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¿Quién es Sebastián Osorio?

Muchos no lo conocen, pero es una de las joyas que tenía Universitario de Deportes en su plantel juvenil. El cual ha estado buscando su oportunidad en el primer equipo, pero debido a su nacionalidad no se pudo. Él es colombiano, pero logró tener la nacionalidad peruana hace poco.

Estuvo a préstamo en el cuadro de César Vallejo disputando la Liga 2 esta temporada. Donde disputó hasta 7 partidos, hizo 1 gol nada más en 233 minutos en cancha.

Ahora habrá que conocer como le va en el extranjero y si decide representar a la Selección Peruana o Colombia. Hay que recordar que ha estado en microciclos con Perú, no obstante, todavía no ha jugado ningún partido oficial. Así que será importante ver su decisión final.

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