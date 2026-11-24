En Universitario hay dudas sobre el futuro de Jairo Concha. Todavía no hay respuesta al ofrecimiento que hizo el cuadro 'crema' y el jugador no pasa su mejor momento.

Jairo Concha no atraviesa su mejor momento en Universitario de Deportes. Ha sido de los jugadores más cuestionados en las últimas fechas debido a sus rendimientos. Mientras tanto, su futuro no termina de definirse. Desde el club, hasta ya piensan en la temporada 2027 sin él.

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Tal como informó Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol en el canal de YouTube Linkeados, Jairo Concha aún no respondió a la oferta de renovación de contrato que le hizo Universitario hace algunas semanas. Termina su vínculo a fines de diciembre, por lo que su futuro es una incógnita.

Peralta aseguró que “no ve bien a Jairo Concha” y mencionó los problemas personales que, según dijo el jugador, estaba padeciendo tras un partido de la ‘U’. La realidad es que este mal momento está repercutiendo a nivel deportivo con sus actuaciones.

Lo más grave, hoy por hoy, es que la institución de Ate, al no tener respuesta del jugador sobre la oferta que le hizo, decidió planificar la temporada 2027 sin su presencia. Si llega a aceptar la propuesta, la ‘U’ lo recibirá con los brazos abiertos, pero la incertidumbre lleva al club a buscar otras alternativas.

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El deseo de Jairo Concha es jugar en el extranjero

En el programa, la mesa de Modo Fútbol comentó respecto a la posibilidad de que Jairo Concha pueda salir de Universitario. Peralta comentó que “su ilusión es jugar afuera”, por lo que también se podría especular con que esté esperando alguna oportunidad por fuera del fútbol peruano.

El volante de 27 años ha sido de los jugadores de más tiempo en cancha en la ‘U’. Ha estado en 38 partidos con 2.871 minutos disputados donde marcó tres goles, pero ha dado 10 asistencias.

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Con Concha en buen estado, el equipo de Fabián Bustos puede ser un equipo de mejor juego ofensivo y ganaría a un gran especialista en remates desde media distancia. Sin embargo, su presente ha atentado contra la ‘U’ en plena definición de la Liga 1.

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