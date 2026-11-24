Alianza Lima estaría remeciendo el mercado internacional, con una venta fundamental. Se trata de uno de sus futbolistas con mayor proyección.

En La Victoria preparan una de las transferencias más llamativas de los últimos años hacia el fútbol europeo. Geray Motta, atacante de apenas 17 años formado en las divisiones menores de Alianza Lima, despertó el interés formal del Ajax de Países Bajos, histórico club cuatro veces ganador de la UEFA Champions League.

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Según reportó el portal especializado “Markaj News”, la operación entró en su recta final gracias a las gestiones entre la institución blanquiazul, el cuadro de Ámsterdam y la agencia AGREF International, encargada de representar al futbolista. De no mediar inconvenientes, los últimos términos contractuales quedarían sellados durante esta semana.

Geray Motta podría salir de Alianza Lima al viejo continente. (Foto: X).

Las cifras del acuerdo entre Alianza Lima y Ajax

El acuerdo entre ambas instituciones contempla un monto de transferencia que rondaría los 245.000 euros por el pase del delantero. Esta cifra posiciona al joven futbolista como una de las apuestas de proyección más interesantes del mercado internacional para el cuadro neerlandés.

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Además del ingreso económico inmediato, la directiva íntima lograría conservar el 25 % de los derechos económicos del jugador. De esta manera, el club peruano se asegura un porcentaje clave pensando en una futura venta dentro del mercado europeo.

¿Cuándo se sumaría Geray Motta al fútbol europeo?

Respecto a su incorporación deportiva, la normativa FIFA sobre protección de menores de edad impide que el jugador emigre de inmediato. Por ello, Motta recién viajará para sumarse oficialmente al conjunto de Ámsterdam en el verano europeo de 2027, una vez cumplida la mayoría de edad.

El perfil y proyección de Geray Motta

Nacido en Lima el 21 de febrero de 2009, Geray Motta Rossel destaca principalmente como extremo por su velocidad y capacidad de desequilibrio en el frente de ataque. Su rápida evolución en las categorías formativas le permitió debutar profesionalmente con el primer equipo blanquiazul durante la temporada 2026.

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El juvenil posee además la doble nacionalidad peruana y venezolana, aunque ya ha integrado procesos de entrenamiento y convocatorias en las selecciones juveniles de Perú. Su proyección lo ha mantenido bajo el radar de diversos ojeadores internacionales durante los últimos meses.

De concretarse la firma oficial en los próximos días, Motta culminará la campaña actual con la camiseta de Alianza Lima antes de dar el salto definitivo. Así, el atacante se sumará a la lista de talentos peruanos que pasan directamente desde la Liga 1 hacia una de las canteras más prestigiosas del mundo.

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