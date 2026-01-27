Javier Rabanal confesó el motivo del fichaje de Sekou Gassama: “Es un jugador que…”

Uno de los jugadores que más dudas genera en Universitario de Deportes es el fichaje de Sekou Gassama. El hincha estaba esperando otro tipo de delantero, que tenga mejores números en el pasado. Por lo que claro, el senegalés termina dejando una gran cantidad de dudas sobre lo que puede hacer en el club. Aparte de que terminó llegando tarde a la pretemporada.

Javier Rabanal tuvo conversación con RPP, en la que le preguntaron con respecto a los fichajes que hizo el club. En esta habla un poco de cada uno, pero como era de esperar, no podía faltar saber el motivo por el que Gassama llegó al club. Para sorpresa de muchos, el futbolista no termina fichando por Álvaro Barco, sino más bien lo hace por el DT español quien es el que lo pide.

Sekou Gassama entrenando (Foto: Universitario).

“Sekou, pues lo mismo, ¿no? Estaba parado con esa indicación de que iba a tardar en llegar y yo le expliqué al club la opción de traerlo y pues el club me dio el visto bueno, ¿no? De repente el que más incógnita causa en el hincha es justamente Sekou Gassama”, comenzó diciendo el estratega.

Quien luego detalla que es lo que vio en el atacante que puede marcar la diferencia. Mencionando que es una especie de delantero muy diferente al que ya tiene en el club, por lo que podría ser vital sus características para poder marcar la diferencia en partidos difíciles.

“Es un nueva de área grande, fuerte, que te puede descargar el balón de cara para habilitar a los interiores. Quizás es el que más diferente a todos los demás que hay, pues el tunche se mueve mucho, Edison cuando juega arriba da mucha movilidad, Alex es de área, pero también sale fuera a jugar. De Sekou no se puede esperar mucho de eso porque Sekou entre el punto de penalti, el área grande ahí esperando para meter cabezazos, un cabeceador y nosotros vamos a enfrentar muchas veces equipos que se te cierren y no te dan espacio y que es un jugador que puede salir a destrabarnos partidos o a ir destrabarnos desde el inicio porque tiene un físico privilegiado y esperamos que no sé algo diferente“, explicó.

¿Sekou Gassama debutará ante ADT?

Este domingo 1 de febrero es el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1, en este caso enfrentarán a ADT en el Estadio Monumental. Encuentro en el que se espera un gran marco de gente por ser el primer partido oficial del equipo en el año.

Pero una de las grandes dudas que existe es el debut de Gassama, quien en realidad no se sabe si llegará al juego. Esto debido a que por ahora viene entrenando diferenciado. Debido a que llegó a la pretemporada tarde, así que se está poniendo en ritmo para poder estar al 100% de sus cualidades y ser una opción en el ataque.

Datos Claves

Sekou Gassama fichó por el club crema bajo el pedido directo del técnico Javier Rabanal .

fichó por el club crema bajo el pedido directo del técnico . El delantero senegalés entrena diferenciado y es duda para debutar este 1 de febrero .

. Universitario de Deportes iniciará la Liga 1 enfrentando a ADT en el Estadio Monumental.

