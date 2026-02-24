Plan especial en tienda crema. Universitario mueve sus piezas para frenar a Hernán Barcos en el duelo ante FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El objetivo es claro: neutralizar al delantero más encendido del campeonato.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el zaguero peruano Anderson Santamaría ya se recuperó físicamente y será tomado en cuenta para este compromiso. Su retorno aparece como un refuerzo interno clave para fortalecer la última línea crema.

La preocupación no es menor. Barcos llega en un momento demoledor: suma seis goles en apenas cuatro partidos disputados, cifras que lo coloca como una de las principales amenazas ofensivas del torneo. En Universitario consideran que cortar su racha puede ser determinante para inclinar el partido.

Con Santamaría listo para volver y Barcos en modo goleador, el choque del domingo 1 de marzo desde las 6:00 PM promete un duelo táctico de alto voltaje. Universitario apuesta por su “refuerzo interno”, pero el desafío de frenar al ‘Pirata’ será cualquier cosa menos sencillo.

Hernán Barcos vs. Universitario en la Liga 1

Sin embargo, los antecedentes ofrecen un matiz interesante. El delantero argentino enfrentó nueve veces a Universitario a lo largo de su carrera: ganó tres encuentros, empató cuatro y perdió dos. Más llamativo aún, solo logró marcar un gol frente a los cremas.

Ese único tanto se produjo en el Torneo Apertura 2022, cuando Alianza Lima se impuso por 4-1 en el Estadio Monumental de Ate. Desde entonces, la defensa merengue ha sabido incomodarlo, un dato que alimenta la confianza en la previa del nuevo cruce.

Barcos llega encendido y ya registra 6 goles en 4 partidos. (Foto: Producción Bolavip Perú)

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Universitario vs. FC Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y a través de su canal exclusivo L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

Universitario y FC Cajamarca juegan desde las 6:00 PM de este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate. Hay que mencionar que el partido es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Hernán Barcos suma seis goles en cuatro partidos del Torneo Apertura 2026.

El zaguero Anderson Santamaría regresa tras recuperarse físicamente para el partido del 1 de marzo.

