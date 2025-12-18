“Él quiere venir…”: goleador internacional sueña con estar en Universitario para el 2026

Con la mira puesta en mantener su dominio en la liga peruana y trascender en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes ha iniciado su planificación para la temporada 2026. La dirección deportiva crema ha fijado como objetivo principal la contratación de un delantero de peso y probada capacidad goleadora en el mercado internacional, y el nombre que resuena con fuerza es el de Michael Hoyos, destacado atacante del fútbol ecuatoriano.

Goleador quiere estar en Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta, a través del programa “Hablemos de MAX” de L1 MAX, reveló que las negociaciones con el futbolista se encuentran en una fase decisiva. Hoyos, quien ya estaba en la mira del club desde hace meses, se ha convertido en la prioridad para potenciar la ofensiva merengue, y todo indica que las condiciones se han alineado para concretar su llegada a Ate.

Michael Hoyos jugando la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 en el Estadio Palogrande de Manizales. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images)

A pesar de manejar ofertas económicamente superiores de ligas como la brasileña y la colombiana, la voluntad del jugador es un factor determinante. Según Peralta, el delantero tiene la firme intención de vestir la camiseta de Universitario, priorizando el proyecto deportivo del club peruano y la experiencia de jugar ante un Estadio Monumental lleno sobre las propuestas monetarias de otros mercados. “Él quiere venir a la U”, enfatizó el comunicador.

Michael Hoyos podría llegar a Universitario

Otro elemento crucial es la estrecha relación con el nuevo comando técnico. El entrenador español Javier Rabanal, recientemente llegado tras su exitoso ciclo en Independiente del Valle, conoce a fondo las habilidades de Hoyos, a quien dirigió en Ecuador. Esta sintonía asegura una adaptación más rápida al sistema táctico que Rabanal busca implementar en el equipo.

Hoyos llegaría a Lima con credenciales sólidas: una sobresaliente temporada 2025 en la que registró 19 goles en 43 partidos. Su perfil es exactamente lo que busca la directiva: un jugador versátil capaz de actuar como referente de área o como extremo, cubriendo la necesidad de un atacante que combine movilidad, experiencia internacional y, fundamentalmente, alta efectividad frente al arco, tras la salida de futbolistas como Diego Churín.

Michael Hoyos sería un fichaje estrella

De cerrarse el fichaje en las próximas semanas, la “U” asestaría un golpe de autoridad en el mercado de pases, asegurando un “fichaje estrella” antes del inicio de la pretemporada. La afición crema se mantiene expectante ante el inminente anuncio oficial de este goleador internacional, cuyo deseo de unirse al actual campeón peruano en 2026 parece estar muy cerca de concretarse.

