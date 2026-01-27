En Chile se rinden ante Universitario después de la Noche Crema: “Siento envidia”

El pasado fin de semana, el cuadro de Universitario de Deportes hizo su presentación oficial en el Estadio Monumental de Ate. El cuadro ‘Crema’ mostró un show que traspasó fronteras, pues en Chile quedaron enamorados con la producción que se tuvo en este show. Siendo halagados por el gran despliegue que se hizo.

En el programa ‘No es para Tanto’ de TNT Sports, hablaron con respecto a la Noche Crema. Esto debido a que habían jugado contra la Universidad de Chile, por lo que no dudaron en dar sus opiniones al respecto del evento. El cual no dejaron de resaltar en ningún momento, incluso hablando con mucha admiración.

Para comenzar, quedaron encantados con la producción del partido. Ya que tuvieron un show que estuvo a la altura de un club grande, con juego de drones, fuegos artificiales, así como también un espectáculo en el que estuvieron el grupo Los Caligari. Terminando siendo una fiesta total, sin mencionar que la transmisión la hicieron por su canal de Youtube, siendo esto resaltado.

Pero ahí no termina todo, pues no dudaron un solo minuto en mencionar que plantel de Universitario es uno de los más ricos. Pues resaltaron también el nivel de sus jugadores, en este caso se le vio muy superior al elenco de la U. de Chile, que terminó siendo superado con facilidad. En total el partido acabó con un marcador de 3-0.

En Chile se rinden ante Universitario:

La millonaria cifra que ganó Universitario en la Noche Crema

La Noche Crema terminó siendo un éxito para Universitario de Deportes. Consiguieron su objetivo de llenar el Estadio Monumental una vez más. Con lo cual terminaron ganando una gran cantidad de dinero que le terminará sirviendo para poder solventar diferentes gastos. Según el Marcelo Bee Sellares, hablamos de una cifra record que consiguieron en Ate.

“La Noche Crema 2026 fue un récord económico brutal para la ‘U’: +55.000 hinchas confirmados (TVPerú/Andina), taquilla estimada en más de 7 millones de soles en un solo día (YouTube virales y reportes ‘histórico’), superando los ~1.3M de 2019 y ~3-4M previos. + Ingresos por streaming, sponsors, y TVPerú”, fue lo que publicó el abogado especializado en temas deportivos.

Datos Claves