Técnico Javier Rabanal prepara el primer fichaje bomba de Universitario

Universitario empieza a moverse con fuerza en el mercado y el técnico Javier Rabanal ya tendría definido a su primer refuerzo ofensivo. El elegido es el delantero argentino Michael Hoyos, atacante experimentado que viene de firmar una temporada explosiva en 2025 con 19 goles en Independiente del Valle.

La posible llegada de Michael Hoyos no es casualidad. Javier Rabanal busca un delantero probado, de impacto inmediato y con liderazgo, cualidades que el atacante argentino reúne pese a sus 34 años. Su olfato goleador, regularidad y capacidad para jugar tanto como ‘9’ fijo o segundo punta lo colocan como una opción concreta para reforzar una zona que Universitario considera prioritaria de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El periodista Gustavo Peralta fue el que mencionó que existe un acercamiento entre la directiva de Universitario y el delantero Michael Hoyos. Además, un plus importante es que el técnico Javier Rabanal lo conoce de su época en Independiente del Valle.

Además, la posible incorporación del argentino encaja con la idea de Javier Rabanal de combinar experiencia con competitividad inmediata, evitando procesos largos de adaptación. Michael Hoyos no llega como apuesta, sino como una carta ofensiva lista para rendir desde el primer partido, algo clave en un club donde la exigencia es permanente y los márgenes de error son mínimos.

Michael Hoyos negocia con Universitario. (Foto: Gustavo Peralta)

¿Cuántos goles hizo Michael Hoyos en el 2025?

Michael Hoyos hizo 19 goles en el 2025 con Independiente del Valle. El delantero de 34 años disputó 43 partidos y no registró ninguna lesión grave. De hecho, su última lesión importante fue en la temporada 2021 cuando sufrió una fractura de clavícula y estuvo fuera de las canchas por 66 días.

Si las negociaciones se cierran en los próximos días, Michael Hoyos se convertiría en el primer fichaje oficial de la era Javier Rabanal en Universitario, enviando un mensaje claro: la ‘U’ irá al 2026 con refuerzos de peso, gol y jerarquía. El mercado recién empieza, pero en Ate ya se siente que se viene un movimiento fuerte.

Michael Hoyos campeón en Ecuador con Independiente Del Valle. (Foto: IDV)

¿Cuántos años tiene Michael Hoyos?

Michael Hoyos tiene 34 años, es un delantero argentino y jugó en clubes como Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Estudiantes de La Plata, entre otros.

¿Cuánto dinero gana Michael Hoyos?

Michael Hoyos ganaba un sueldo de 20 mil dólares mensuales en el 2023, según el Diario El Universo de Ecuador. Bajo esta cifra, por temporada se llevaba 240 mil dólares. Ahora, si llega a fichar por Universitario, lo más probable es que su sueldo esté muy por arriba de los 20 mil dólares mensuales.

