Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Javier Rabanal confirmó el futuro de Sekou Gassama luego de no jugar varios partidos con Universitario

Sekou Gassama todavía no jugó un partido oficial con Universitario. Por eso, Javier Rabanal toma una decisión, ante una situación inesperada.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Javier Rabanal toma decisión sobre Sekou Gassama luego de no jugar en Universitario.
© GeminiJavier Rabanal toma decisión sobre Sekou Gassama luego de no jugar en Universitario.

La expectativa por el debut de Sekou Gassama en Universitario de Deportes ha entrado en una fase decisiva. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’, el técnico Javier Rabanal ya tendría definido el plan de acción para el atacante español-senegalés.

Publicidad

Sekou Gassama estaría debutando pronto

De cumplirse las proyecciones del comando técnico, el delantero podría sumar sus primeros minutos oficiales este viernes en el Estadio Monumental. El duelo ante Cienciano se perfila como el escenario ideal para que el refuerzo europeo finalmente haga su aparición ante la hinchada crema.

La ausencia de Gassama en las convocatorias previas obedecería a una búsqueda de su mejor forma física. Por ello, su presencia en la lista final estaría supeditada a cómo responda en los últimos entrenamientos de la semana en Campo Mar.

Publicidad

Si Rabanal decide darle luz verde, el “Tanque” debutaría oficialmente con la camiseta merengue tras varias semanas de espera. Esta posibilidad genera ilusión en un sector de la prensa que analiza si su potencia será la solución ofensiva del equipo.

Imagen
Sekou Gassama debutaría contra Cienciano. (Foto: X).

Sekou Gassama está en un gran presente

Fuentes cercanas al club indican que el jugador estaría en óptimas condiciones para ser considerado, al menos, como una pieza de recambio. Su ingreso dependería exclusivamente del trámite del partido frente al “Papá” y de las necesidades tácticas del momento.

Publicidad

Cabe recordar que, además de Gassama, otros refuerzos como Miguel Silveira estarían esperando su oportunidad en el banquillo. El comando técnico buscaría llevarlos de a poco para evitar lesiones prematuras que compliquen el camino hacia el tetracampeonato.

Carlos Galván apunta contra Williams Riveros y deja duro calificativo: “Pienso que la desesperación e …”

ver también

Carlos Galván apunta contra Williams Riveros y deja duro calificativo: “Pienso que la desesperación e …”

¿Sekou Gassama jugará en Universitario?

De confirmarse esta noticia, el ambiente en el coloso de Ate este viernes 13 de febrero cobraría un matiz especial. La afición merengue espera con ansias ver si el atacante logra ratificar los buenos comentarios que precedieron su fichaje.

Por ahora, todo queda en manos de la decisión final que tome Javier Rabanal en las próximas horas. La posible inclusión de Sekou Gassama sería la gran novedad en una convocatoria que Universitario anunciaría mañana por la tarde.

Publicidad
Imagen
Sekou Gassama usará a camiseta 90. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • El técnico Javier Rabanal planea el debut de Sekou Gassama este viernes ante Cienciano.
  • El delantero español-senegalés sumaría sus primeros minutos en el Estadio Monumental el 13 de febrero.
  • La convocatoria de Gassama depende de su respuesta física en los entrenamientos de Campo Mar.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Con 3 bajas claves: el sorpresivo once que Javier Rabanal utilizará para el Universitario vs. Cusco FC
Universitario

Con 3 bajas claves: el sorpresivo once que Javier Rabanal utilizará para el Universitario vs. Cusco FC

La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1
Universitario

La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1

Universitario reveló en qué partido estará debutando Sekou Gassama en la Liga 1
Universitario

Universitario reveló en qué partido estará debutando Sekou Gassama en la Liga 1

CONAR confirmó la sanción a Kevin Ortega tras cobrar penal polémico contra Universitario
Liga 1

CONAR confirmó la sanción a Kevin Ortega tras cobrar penal polémico contra Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo