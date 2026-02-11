Javier Rabanal confirmó el futuro de Sekou Gassama luego de no jugar varios partidos con Universitario

La expectativa por el debut de Sekou Gassama en Universitario de Deportes ha entrado en una fase decisiva. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’, el técnico Javier Rabanal ya tendría definido el plan de acción para el atacante español-senegalés.

Sekou Gassama estaría debutando pronto

De cumplirse las proyecciones del comando técnico, el delantero podría sumar sus primeros minutos oficiales este viernes en el Estadio Monumental. El duelo ante Cienciano se perfila como el escenario ideal para que el refuerzo europeo finalmente haga su aparición ante la hinchada crema.

La ausencia de Gassama en las convocatorias previas obedecería a una búsqueda de su mejor forma física. Por ello, su presencia en la lista final estaría supeditada a cómo responda en los últimos entrenamientos de la semana en Campo Mar.

Si Rabanal decide darle luz verde, el “Tanque” debutaría oficialmente con la camiseta merengue tras varias semanas de espera. Esta posibilidad genera ilusión en un sector de la prensa que analiza si su potencia será la solución ofensiva del equipo.

Sekou Gassama debutaría contra Cienciano. (Foto: X).

Sekou Gassama está en un gran presente

Fuentes cercanas al club indican que el jugador estaría en óptimas condiciones para ser considerado, al menos, como una pieza de recambio. Su ingreso dependería exclusivamente del trámite del partido frente al “Papá” y de las necesidades tácticas del momento.

Cabe recordar que, además de Gassama, otros refuerzos como Miguel Silveira estarían esperando su oportunidad en el banquillo. El comando técnico buscaría llevarlos de a poco para evitar lesiones prematuras que compliquen el camino hacia el tetracampeonato.

¿Sekou Gassama jugará en Universitario?

De confirmarse esta noticia, el ambiente en el coloso de Ate este viernes 13 de febrero cobraría un matiz especial. La afición merengue espera con ansias ver si el atacante logra ratificar los buenos comentarios que precedieron su fichaje.

Por ahora, todo queda en manos de la decisión final que tome Javier Rabanal en las próximas horas. La posible inclusión de Sekou Gassama sería la gran novedad en una convocatoria que Universitario anunciaría mañana por la tarde.

Sekou Gassama usará a camiseta 90. (Foto: X).

