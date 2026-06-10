Edison Flores defendido por Jean Ferrari, tras la ola de críticas. Luego de la dura denuncia, que reveló el representante de Miguel Silveira.

El entorno de Universitario de Deportes se encuentra en el ojo de la tormenta tras una fuerte polémica en redes sociales. Todo comenzó con las explosivas declaraciones del representante del futbolista Miguel Silveira, quien denunció presuntas irregularidades en la interna del club crema.

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Según el agente, existía un grupo de dos o tres jugadores referentes que influían directamente en el armado de las alineaciones en perjuicio de su representado. Aunque en ningún momento se revelaron nombres propios en la denuncia original, la respuesta de un viejo conocido de la casa encendió los debates.

La inesperada reacción de Jean Ferrari

Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol en la FPF y ex administrador temporal del cuadro estudiantil, decidió romper el silencio a través de su cuenta de X (antes Twitter). El directivo publicó una fotografía junto a Edison Flores acompañada de un contundente mensaje de respaldo hacia el atacante.

Jean Ferrari recordó su paso por Universitario con Edison Flores. (Foto: X).

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“Fue una negociación muy difícil con el equipo al que pertenecía, puso todo de su parte para estar, llegó y logramos el tricampeonato, que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible, respeten a los tricampeones”.

Esta publicación generó una ola de reacciones inmediatas, ya que fue el propio Ferrari quien vinculó directamente el nombre de Flores con las acusaciones del entorno de Silveira. Al tomar partido de forma tan explícita, el exdirigente crema reactivó las opiniones cruzadas en el ámbito deportivo.

Hinchada dividida en Universitario de Deportes

La respuesta del universo merengue no se hizo esperar y provocó una marcada división entre las opiniones de los aficionados en las plataformas digitales. Un sector de la hinchada aplaudió el gesto de Ferrari, argumentando que se debe proteger la identidad y el legado de las figuras que alcanzaron la gloria con la institución.

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Por otra parte, un grupo numeroso de fanáticos cuestionó duramente la estrategia del directivo por “meter leña al fuego” en un asunto donde nadie había señalado al popular ‘Orejas’. Asimismo, este sector aprovechó el espacio para criticar el rendimiento futbolístico reciente del capitán crema en el terreno de juego.

DATOS CLAVE

Miguel Silveira y su agente denunciaron influencia de futbolistas referentes en las alineaciones de Universitario.

Jean Ferrari defendió a Edison Flores publicando un mensaje de respaldo en X.

Edison Flores fue vinculado a las acusaciones por la respuesta del ex administrador.