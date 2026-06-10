Se destapó un escándalo de dimensiones bíblicas en Universitario: tres jugadores decidían la alineación, quién entraba y quién salía.

Un verdadero remezón se produjo en Universitario de Deportes luego de las explosivas declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira. El agente brasileño denunció presuntas situaciones internas que habrían afectado directamente la participación de su representado dentro del plantel crema.

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Las declaraciones fueron realizadas en el programa ‘Mano a Mano’ y rápidamente generaron polémica debido a la gravedad de las acusaciones. Según explicó Robson Lima, existía una influencia de algunos futbolistas sobre decisiones que normalmente corresponden al comando técnico.

El representante aseguró que antes de hacer públicas sus declaraciones conversó con dirigentes del club. Además, insistió en que su intención no es perjudicar a Universitario ni justificar el paso de Silveira por la institución, sino explicar las razones detrás de su complicada situación deportiva.

Miguel Silveira llegó como una apuesta para reforzar el ataque crema, pero nunca logró consolidarse dentro del equipo. Ahora, las palabras de su agente abren un nuevo foco de debate sobre el manejo interno del plantel durante la temporada.

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Miguel Silveira festejando un gol con Universitario durante el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Robson Lima asegura que Silveira fue relegado sin explicación

Durante la entrevista, Robson Lima lanzó la acusación más fuerte al señalar que algunos futbolistas tendrían influencia directa sobre las alineaciones: “Es una situación delicada, pero quiero que lo sepan de mí, no de Miguel. No recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro'”, manifestó.

Además, el representante afirmó que Silveira vivió situaciones difíciles durante su etapa en Universitario: “Ponían un lateral izquierdo en su puesto, un número cinco en su puesto, hasta arquero de repente podían poner; pero a él no lo consideraban. Pasó con él y con otros jugadores también”. Finalmente, defendió la profesionalidad de su representado: “No queremos que se piense que fue a ganar dinero sin jugar o a aprovecharse del club. No es así, no buscamos eso, ni siquiera queríamos salir”.

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Los números de Miguel Silveira en Universitario

Miguel Silveira tiene 8 partidos jugados en Universitario durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. De esos cotejos, fue titular en 3, anotó 1 gol y en total tiene un promedio de 6.98 por parte de Sofascore.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Silveira?

Miguel Silveira vale 300 mil euros a sus actuales 23 años, según el último reporte de Transfermarkt. Además, cuenta con contrato en Universitario hasta diciembre del 2026.

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Datos claves

El agente Robson Lima denunció graves irregularidades internas en Universitario de Deportes.

El delantero brasileño Miguel Silveira fue relegado del equipo principal sin explicaciones deportivas.

Dos o tres futbolistas influían en las alineaciones y los cambios del plantel crema.