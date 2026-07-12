El ahora Director general de fútbol en FPF, emitió un mensaje que hizo eco fuerte en Universitario. Mira la última actividad de Jean Ferrari.

El clima en Universitario de Deportes se sacudió por completo tras el triunfo amistoso por 2-0 ante Millonarios. Un inesperado posteo de Jean Ferrari en sus redes sociales encendió las alarmas y desató un verdadero terremoto en la interna crema.

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La publicación del exadministrador temporal no tardó en volverse viral, generando una ola de reacciones entre los hinchas merengues. El mensaje tocó directamente la fibra sensible de la actual gestión del club.

Jean Ferrari se reunió con ex Universitario de Deportes. (Foto: X).

Un reencuentro que revive la época de oro

Ferrari compartió una fotografía junto al estratega Fabián Bustos y al volante Rodrigo Ureña. Ambos profesionales fueron pilares fundamentales en los recientes éxitos deportivos de la institución estudiantil.

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“Visitando a unos amigos con quienes vivimos momentos históricos, tricampeones y un título en los 100 años, momentos inolvidables, lindo recuerdo”, sentenció el exdirigente.

Estas palabras cayeron como un balde de agua fría en las oficinas de la actual administración liderada por Franco Velazco. La nostalgia por los títulos obtenidos bajo el mandato de Ferrari se hizo sentir de inmediato.

La hinchada crema exige un cambio de rumbo inmediato

La reacción de los aficionados merengues en las redes sociales fue unánime y contundente ante la publicación. Miles de seguidores comenzaron a exigir el retorno de Ferrari, Bustos y Ureña para recuperar el protagonismo perdido.

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El actual panorama deportivo bajo la gestión de Velazco genera dudas, lo que acrecienta el deseo de volver a las épocas de gloria. Este posteo deja en evidencia que el recuerdo de los campeones sigue más latente que nunca en Ate.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes venció por 2-0 a Millonarios en un encuentro amistoso.

Jean Ferrari publicó una fotografía junto al estratega Fabián Bustos y Rodrigo Ureña.

Franco Velazco encabeza la actual administración de la institución deportiva crema.