¿Juega Sekou Gassama? Las alineaciones de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

A pesar de las ausencias ya confirmadas, el DT español tiene en mente un once inesperado para ir por la victoria en casa frente al 'Papá'.

Por Nicole Cueva

Alineaciones Universitario vs. Cienciano
© Composición Bolavip PerúAlineaciones Universitario vs. Cienciano

Tras el encuentro cargado de controversia ante Cusco FC, Universitario de Deportes intentará pasar la página y reencontrarse con el triunfo este viernes, cuando sea local frente a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

En el cuadro ‘crema’ son conscientes de que no pueden ceder puntos en este arranque de campaña, sobre todo considerando que en la siguiente fecha deberán visitar a Sporting Cristal, uno de los principales candidatos al título de la Liga 1.

Bajo ese contexto, Javier Rabanal apostará por su mejor oncena con la intención de imponerse al ‘Papá’, que viene motivado tras golear 6-1 a Juan Pablo II. La duda pasa por saber si Sekou Gassama tendrá su debut con la ‘U’, ya que fue incluido en la convocatoria y quedó disponible para el comando técnico.

Alineación de Universitario

Respecto al posible once de Universitario, Diego Romero arrancaría bajo los tres palos. En defensa se mantendría una línea de tres con Caín Fara, Williams Riveros y César Inga.

En la volante, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha aparecen como opciones desde el inicio, mientras que Andy Polo y Paolo Reyna ocuparían los carriles.

De acuerdo a lo informado por Gustavo Peralta, el técnico español optaría por darle descanso a José Carabalí por molestias físicas. En ofensiva, Lisandro Alzugaray y Alex Valera se perfilan como las principales alternativas.

Alineación de Cienciano

Cienciano comenzó la temporada con una derrota 2-0 frente a Melgar en Arequipa. No obstante, logró reivindicarse con una contundente goleada 6-1 sobre Juan Pablo II, resultado que renovó el ánimo de sus aficionados. En ese partido, destacó Carlos Garcés con un triplete y todo indica que será titular ante los ‘merengues’.

Este sería el equipo que viene probando el elenco ‘imperial’ con la intención de sorprender en el coloso de Ate: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrentará a Cienciano este viernes por la tercera jornada del Apertura 2026.
  • El técnico Javier Rabanal descartaría a José Carabalí por presentar diversas molestias físicas.
  • Sekou Gassama recibió su primera convocatoria y quedó disponible para debutar con Universitario.
