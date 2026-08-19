Andy Polo termina su contrato en Universitario: y se conoció cuál es la decisión que se tomó

El futuro de Andy Polo, dentro de Universitario está confirmado. Conoce la decisión que tomaron, con el futbolista peruano. Quien es capitán.

Universitario de Deportes definió el futuro de una de sus máximas figuras en plena disputa por el Torneo Clausura. La administración ‘crema’ aceleró las gestiones administrativas para resolver la situación de Andy Polo.

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El carrilero derecho finalizaba su vínculo con la institución de Ate, un hecho que generó incertidumbre en la hinchada merengue. Sin embargo, la directiva actuó con rapidez para retener a una pieza clave del equipo.

Andy Polo seguirá en Universitario de Deportes. (Foto. X).

La decisión final sobre Andy Polo

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, Universitario llegó a un acuerdo completo con el jugador para extender su contrato por tres temporadas adicionales. De esta manera, el futbolista nacional seguirá en Ate hasta el año 2029.

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El rendimiento del carrilero en la banda derecha ha sido crucial en las últimas campañas del club estudiantil. Su aporte ofensivo y despliegue físico lo consolidaron como un titular indiscutible en el esquema táctico.

¿Existían ofertas del extranjero para llevarse a Andy Polo?

La urgencia por cerrar su renovación no fue casualidad, ya que el futbolista despertó un firme interés en el mercado internacional. Equipos de Sudamérica y Europa siguieron de cerca su rendimiento durante las últimas ventanas de pases.

Recientemente, el jugador manejó una opción concreta para emigrar al fútbol de Turquía. A ello se sumaron sondeos de instituciones de Chile como Colo-Colo y Universidad de Chile, además de dos propuestas desde el balompié brasileño.

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@Gustavo_p4: "Ya hay acuerdo para la renovación de tres años con Andy Polo y se espera la confirmación de la renovación de Jairo Concha"



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Blindaje estratégico para el proyecto de Universitario

Frente a la constante amenaza de perder a una de sus figuras, Universitario apostó por una mejora contractual. El acuerdo no solo contempla la extensión de tres años, sino también una actualización salarial y el ajuste de su cláusula de salida.

Con esta firma, la administración ‘crema’ garantiza la estabilidad del plantel en la recta final del campeonato local. Asimismo, la ‘U’ se asegura la presencia de un elemento experimentado de cara a las próximas ediciones de la Copa Libertadores.

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