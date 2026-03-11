Es tendencia:
Sporting Cristal

Sporting Cristal empezó dormido ante Carabobo y así fue el 1-0 de los venezolanos

Carabobo no tardó mucho en igualar la llave por la Fase 3 de la Copa Libertadores tras anotar el 1-0 ante Sporting Cristal en Matute.

Por Aldo Cadillo

Carabobo marcó el 1-0 ante Sporting Cristal.
Baldazo de agua fría para Sporting Cristal ante Carabobo y por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Jugando por el pase a la fase de grupos, el cuadro celeste fue sorprendido a los cuatro minutos tras un potente remate de Edson Castillo en Matute.

El golazo de Edon Castillo empató la serie en el resultado global pues Sporting Cristal ganó 1-0 en Venezuela, pero Carabobo viene ganando 1-0 en Perú. Hay que recordar que el ganador pasará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor se irá a la Copa Sudamericana.

Gol de Carabobo ante Sporting Cristal en Matute

El gol de Carabobo nació a los cuatro minutos del partido ante Sporting Cristal. Válido por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, la visita encontró espacio por el sector derecho del estadio de Matute.

Joshua Berrios fue el que trasladó el balón, se sacó la marca de Cristiano y encaró directo al área del portero Diego Enríquez. Luego, una vez ingresando al área grande, sacó un pase en paralelo y ahí fue que llegó Edson Castillo.

El balón pasó por la zona de tres jugadores de Sporting Cristal, llegó hasta el borde del área grande y ahí Edson Castillo se perfiló rápidamente y, sin esperar que el balón se detenga, remató un derechazo que el portero Diego Enríquez no pudo detener.

Tras el gol, Edson Castillo corrió a festejar su gol mientras la defensa de Sporting Cristal se miraba incrédula y algunos mencionaban que el portero Diego Enríquez algo más pudo haber hecho para desviar el remate.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde o empata ante Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores 2026?

