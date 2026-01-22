Universitario ya tiene a su nueva “bestia” en casa. El delantero Sekou Gassama, español–senegalés de 30 años, empezó a entrenar con el plantel crema en Campo Mar, la sede de playa del club, y su sola presencia ya está dando de qué hablar entre hinchas y cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad

Desde el primer día, el atacante sorprendió por su imponente físico. Su potencia y contextura llamaron tanto la atención que los propios fanáticos no tardaron en reaccionar en redes sociales, comparándolo con un auténtico tanque dentro del área.

“Churín estaba bien armado, pero este ya es abusivo. Cuando choque con los defensas van a caer como bolos”, escribió un hincha. Otro fue más directo: “Ya tenemos nuestro Hulk para romper defensas”. Y uno más resumió el sentir general: “Qué bien le queda el granate a la pantera”.

Más allá de las bromas y apodos, en Universitario confían en que Gassama puede ser una pieza diferencial en ataque. Su presencia aérea, fuerza para el juego de espaldas y capacidad para chocar con los centrales son cualidades que el equipo necesitaba.

Publicidad

Publicidad

Sekou Gassama entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

Sekou Gassama se entrenó con Universitario

Con Gassama ya en acción, Universitario siente que suma no solo goles, sino también temor en las defensas rivales. La “Pantera” ya ruge en Campo Mar, y el hincha crema empieza a ilusionarse con un 2026 lleno de fuerza, potencia y celebraciones.

ver también Mientras define su futuro en el 2026, Universitario tomó una decisión clave con César Inga

El cuerpo técnico lo viene llevando de manera progresiva, buscando que se adapte al ritmo y a la idea de juego. Sin embargo, la expectativa crece a cada entrenamiento, sobre todo por el impacto visual que genera en comparación con otros delanteros del plantel.

Publicidad

Publicidad

Comentarios sobre Gassama mientras entrena con Universitario. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama tiene 30 años, cuenta con nacionalidad de España y Senegal y es nuevo jugador de Universitario.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama vale 250 mil euros a sus actuales 30 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 500 mil euros en el 2019 cuando jugaba en Málaga a sus 26 años.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Sekou Gassama, español–senegalés de 30 años, comenzó a entrenar con el plantel de Universitario.

Las prácticas se realizan en la sede de Campo Mar, destacando el físico del delantero.

El club prepara la temporada 2026 integrando la potencia y presencia aérea del refuerzo.

Publicidad