Hernán Barcos rompió la calma previa y empezó a calentar el duelo entre Universitario vs. FC Cajamarca, programado para este domingo 1 de marzo desde las 6:00 PM en el Estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Apertura.

El experimentado delantero argentino le bajó la intensidad al cruce, aunque dejó claro que esperan un compromiso exigente. “Es un partido difícil, un partido más como cualquier otro. Es parte del folclore del fútbol y vamos a ver cómo se da”, señaló en declaraciones al medio Jax Latin Media.

Además, el popular ‘Pirata’ reveló cómo viene trabajando el cuadro cajamarquino de cara al choque ante los cremas. “Ya estamos preparados, terminando la semana. Esperamos mañana ya viajar. Trabajamos bien, estamos contentos y esperando llegar bien al domingo”, afirmó con optimismo.

Con ese antecedente y el presente competitivo de ambos clubes, el choque de este domingo promete intensidad desde el arranque, en un duelo que puede marcar el pulso de la tabla en las primeras jornadas del Apertura.

Los números de Hernán Barcos vs. Universitario en la Liga 1

En el apartado goleador, el registro es discreto para Hernán Barcos: apenas un tanto frente a la ‘U’. Ese único gol llegó en abril de 2022, cuando defendía la camiseta de Alianza Lima en la contundente victoria por 4-1 en el Monumental.

En la antesala del compromiso, los números personales de Barcos frente a Universitario muestran un historial bastante parejo. El atacante ha disputado nueve encuentros ante los merengues, con un saldo de tres victorias, cuatro derrotas y dos empates.

Hernán Barcos festejando un gol con FC Cajamarca. (Foto: X)

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Universitario vs. FC Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y a través de su canal exclusivo L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

Universitario y FC Cajamarca juegan desde las 6:00 PM de este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate. Hay que mencionar que el partido es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Hernán Barcos enfrentará a Universitario este domingo 1 de marzo a las 6:00 PM.

El delantero registra un solo gol ante Universitario, anotado en abril de 2022.

Barcos suma nueve partidos ante los cremas: tres victorias, cuatro derrotas y dos empates.

