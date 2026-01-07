Universitario tomó una decisión, aunque no les guste a muchos, y definió el futuro de Sekou Gassama

Universitario vive horas claves con Sekou Gassama y el fichaje empieza a generar preocupación. Aunque el club ya anunció al delantero como refuerzo, el atacante todavía no llega al Perú y la paciencia en Ate no es infinita, sobre todo con la Liga 1 2026 cada vez más cerca.
Según informó la periodista Andrea Closa, la dirigencia crema ya tomó una postura firme ante la incertidumbre: Universitario le puso una fecha límite a Sekou Gassama para incorporarse oficialmente al plantel y ponerse a disposición del comando técnico.
El plazo es concreto y decisivo. “Universitario esperará a Sekou Gassama hasta el martes 20 de enero”, señaló Closa. A partir de esa fecha, el club evaluará el escenario y tomará determinaciones que pueden cambiar por completo la planificación ofensiva del equipo.
La advertencia es clara: si el delantero no llega dentro del plazo establecido, Universitario podría anular el contrato. Esa decisión obligaría a los cremas a salir nuevamente al mercado en busca de otro ‘9’, en un momento delicado por tiempos, opciones limitadas y presión deportiva.
¿Por qué demora tanto la llegada de Sekou Gassama a Universitario?
Si bien Universitario llegó a un acuerdo con Sekou Gassama, la llegada del delantero está tardando más de la cuenta. Según se informó, el retraso se debe a un fuerte problema familiar que atraviesa el atacante.
ver también
Golpe inesperado en Universitario: Mientras esperan noticias de Sekou Gassama, pierden definitivamente a Michael Hoyos
Así, el caso Gassama pasó de ilusión a incertidumbre. Universitario ya no espera indefinidamente y marca un ultimátum que puede redefinir su ataque para el 2026. El martes 20 de enero aparece en rojo en el calendario crema: o llega el delantero prometido o la ‘U’ cambiará de plan con consecuencias inmediatas.
¿Cuántos años tiene Sekou Gassama?
El delantero Sekou Gassama tiene 30 años, tiene nacionalidad española y senegalés y gran parte de su vida deportiva profesional ha estado en clubes de España.
¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?
Sekou Gassama vale 250 mil euros actualmente a sus 30 años, según el último reporte de Transfermarkt de octubre del 2025.
Datos claves
- Universitario estableció el martes 20 de enero como fecha límite para la llegada de Sekou Gassama.
- La directiva crema podría anular el contrato si el delantero no cumple el plazo fijado.
- El retraso de Sekou Gassama para llegar al Perú se debe a un fuerte problema familiar.