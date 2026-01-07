Universitario tomó una decisión, aunque no les guste a muchos, y definió el futuro de Sekou Gassama

Universitario vive horas claves con Sekou Gassama y el fichaje empieza a generar preocupación. Aunque el club ya anunció al delantero como refuerzo, el atacante todavía no llega al Perú y la paciencia en Ate no es infinita, sobre todo con la Liga 1 2026 cada vez más cerca.

Según informó la periodista Andrea Closa, la dirigencia crema ya tomó una postura firme ante la incertidumbre: Universitario le puso una fecha límite a Sekou Gassama para incorporarse oficialmente al plantel y ponerse a disposición del comando técnico.

El plazo es concreto y decisivo. “Universitario esperará a Sekou Gassama hasta el martes 20 de enero”, señaló Closa. A partir de esa fecha, el club evaluará el escenario y tomará determinaciones que pueden cambiar por completo la planificación ofensiva del equipo.

La advertencia es clara: si el delantero no llega dentro del plazo establecido, Universitario podría anular el contrato. Esa decisión obligaría a los cremas a salir nuevamente al mercado en busca de otro ‘9’, en un momento delicado por tiempos, opciones limitadas y presión deportiva.

¿Por qué demora tanto la llegada de Sekou Gassama a Universitario?

Si bien Universitario llegó a un acuerdo con Sekou Gassama, la llegada del delantero está tardando más de la cuenta. Según se informó, el retraso se debe a un fuerte problema familiar que atraviesa el atacante.

Así, el caso Gassama pasó de ilusión a incertidumbre. Universitario ya no espera indefinidamente y marca un ultimátum que puede redefinir su ataque para el 2026. El martes 20 de enero aparece en rojo en el calendario crema: o llega el delantero prometido o la ‘U’ cambiará de plan con consecuencias inmediatas.

Así anunció Universitario a Sekou Gassama.

¿Cuántos años tiene Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama tiene 30 años, tiene nacionalidad española y senegalés y gran parte de su vida deportiva profesional ha estado en clubes de España.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 250 mil euros actualmente a sus 30 años, según el último reporte de Transfermarkt de octubre del 2025.

Datos claves

Universitario estableció el martes 20 de enero como fecha límite para la llegada de Sekou Gassama.

La directiva crema podría anular el contrato si el delantero no cumple el plazo fijado.

El retraso de Sekou Gassama para llegar al Perú se debe a un fuerte problema familiar.

