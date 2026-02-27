Tras descartar a Al-Fateh: las ligas del exterior en donde se mueve el fichaje de Jairo Concha

Jairo Concha fue tendencia durante los últimas días al conocerse que desde Al-Fateh de Arabia Saudita mostraron interés en sus servicios. Bueno, recientemente se confirmó que desde el entorno del volante tomaron la decisión de no interesarse en ello y seguir buscando mejores opciones. Es así que aparecieron otras ligas mucho más importantes en donde ya empiezan a moverlo.

Fuente: Depor.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Jairo Concha representa ser uno de los mejores jugadores, no solo de Universitario de Deportes, sino de la Liga 1 en general. A raíz de dicha situación es que emigrar en el corto o mediano plazo sería una tremenda oportunidad de crecimiento, aunque no necesariamente a una liga exótica como las de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos.

“No avanzó la posibilidad de Arabia. Tengo entendido que unos intermediarios le hicieron saber a la agencia de representación de Jairo Concha sobre la opción del Al-Fateh, pero a ellos no les interesa. No les parece algo que por ahora sea valorable. Por el momento, a la ‘U’ no le ha llegado ninguna oferta”; informó Gustavo Peralta durante el programa de hoy de ‘Modo Fútbol‘.

En esta línea, se confirmaron los destinos a dónde podría llegar ‘Jairoco‘. “Su agencia está trabajando algo directamente para otro lado, no Medio Oriente. Recordemos que lo están moviendo hace tiempo para el fútbol argentino, mexicano, la MLS e incluso en los Países Bajos. Alguna opción hay. Esperan que se materialice para mitad de año, pero lo de Al-Fateh no les interesa”.

¿Cuánto podría ganar Universitario con una futura venta de Jairo Concha?

Es importante tener en cuenta que Jairo Concha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, por no decir el más estelar a sus 26 años de edad. Siendo titular indiscutido en Universitario de Deportes, existe una chance muy importante de que pueda emigrar en esta temporada y ante dicha situación es que la directiva merengue podría gestionar un muy buen negocio.

De acuerdo al portal internacional ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que el popular ‘Jairoco‘ cuesta 1.6 millones de euros a nivel internacional, lo que en soles daría un promedio cercano a los 6.4 millones. Ahora, el equipo que quiera quedarse con sus servicios deberá negociar por este monto base y a partir de ahí se hablaría de mejores cantidades. Dependerá del momento del volante y también del club que esté listo para ofertar.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES

El entorno de Jairo Concha rechazó el interés del club Al-Fateh de Arabia Saudita .

rechazó el interés del club de . Su agencia de representación prioriza ligas de Argentina , México , MLS o Países Bajos para mitad de año.

, , o para mitad de año. El valor de mercado del futbolista de 26 años es de 1.6 millones de euros.

