Edison Flores reveló cuál es la verdadera situación de Sekou Gassama en Universitario: “Dijeron que llegaba, pero…”

Frente a la demora del arribo de Sekou Gassama a la 'U', el 'Oreja' no dudó en expresar sus sensaciones ahora que ya iniciaron los trabajos de pretemporada.

Por Renato Pérez

Sekou Gassama y Edison Flores.
© Gemini.Sekou Gassama y Edison Flores.

Universitario de Deportes empezó con sus trabajos de pretemporada bajo el mando de Javier Rabanal. Con el arribo de los refuerzos, el objetivo del tetracampeonato es clarísimo. Ahora, lo más llamativo es que Sekou Gassama todavía no llega al país y ya empezaría a generar cierta preocupación en la interna del club, incluso en jugadores como es el caso de Edison Flores

Uno de los líderes de Universitario de Deportes y a la vez capitán de la plantilla no dudó en hablar de la situación de un Sekou Gassama que de por sí ocasionó incertidumbre con la confirmación de su fichaje. Además de no haber tenido actividad regular durante el último semestre del año 2025, ahora se suma que en el papel arribaría a la institución a partir del próximo 20 de enero.

“El delantero que contrató la ‘U’ no llega aún. Igual, todos dijeron que iba a llegar el 20, pero nada”; comentó Edison Flores en una reciente transmisión en vivo a través de sus canales digitales respecto a lo que verdaderamente estaría ocurriendo con Sekou Gassama, de quien incluso se vienen rumoreando algunas razones de su ausencia y si es que podría terminar su acuerdo con los cremas.

Los problemas familiares que por ahora alejan a Sekou Gassama de Universitario

Durante una de las últimas ediciones del programa ‘Doble Punta‘, se tocó el tema de Sekou Gassama y su por ahora lejanía de la pretemporada en Universitario de Deportes. Tal y como se había comentado en el pasado reciente, el atacante tiene problemas familiares que viene resolviendo en estos momentos. No se han hecho públicos por obvias razones, pero se trataría de cuestiones bastante severas.

“Sin querer yo me enteré por qué va a llegar tarde a la pretemporada. Realmente, cuando salga a la luz, si es que sale porque no me corresponde a mí decirlo, es un tema muy personal y muy delicado incluso. No me da para criticar. Es un tema de salud, simplemente. Me enteré sin querer el motivo real y da para decirle que se tome el tiempo que quiera”; reveló el comunicador César Vivar.

¿Universitario y Sekou Gassama podrían acordar una rescisión de contrato?

A través de las redes sociales, hay distintos rumores y versiones que actualmente estaría en evaluación un posible escenario en donde Sekou Gassama finalmente no llegaría a Universitario de Deportes. Sin duda alguna, sería un papelón por parte de la actual directiva merengue y de quienes tomaron la decisión de fichar al delantero senegalés, aunque lo concreto es que por ahora no hay nada confirmado al respecto. Habrá que esperar qué sucede.

Fuente: @ErrorArbitralTR

Renato Pérez
